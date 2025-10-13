مدیر کل دفتر هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر گفت: تا به امروز، حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند و تجهیزات هوشمند در شبکه توزیع برق داریم.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  مدیر کل دفتر هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در مصاحبه‌ای با رسانه ملی، به تحولات آتی در حوزه هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری و توسعه تجهیزات هوشمند در شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که یک تحول واقعی در این حوزه برای مشترکین ایجاد کنیم. تا به امروز، حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند و تجهیزات هوشمند در شبکه توزیع برق داریم. 

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده است که تا پایان سال آینده این تعداد به تقریباً دو برابر برسد. این موضوع به عنوان یک جهش مهم برای توانیر محسوب می‌شود و امیدواریم بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در این طرح دست یابیم. 

برچسب ها: کنتور هوشمند برق ، وزارت نیرو ، توانیر
