صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را در چارچوب توافق تبادل اسرا تحویل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صلیب سرخ دقایقی پیش دومین گروه از اسرای اسرائیلی را در چارچوب توافق تبادل اسرا تحویل گرفته و آن‌ها اکنون در حال انتقال به اراضی اشغالی هستند.

پیش از این خودروهای صلیب سرخ برای تحویل گرفتن دومین گروه از اسرای اسرائیلی وارد مناطق مختلف نوار غزه شده‌ بودند.

طبق اعلام منابع محلی، خودروهای صلیب سرخ به شهر دیر البلح در مرکز غزه رسیدند تا روند تحویل اسرای اسرائیلی آغاز شود. چهار خودروی صلیب سرخ برای دریافت ۱۳ اسیر اسرائیلی از جنوب غزه آماده شده‌ بودند.

خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که مرحله دوم تحویل اسرای اسرائیلی از جنوب نوار غزه توسط صلیب سرخ آغاز شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین