شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک و مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت وزیران، حدود مجاز غلظت آلاینده‌های هوا در هوای آزاد را تعیین کرد.

در این جلسه پس از بررسی کارشناسی و با هدف ارتقای کیفیت هوا و صیانت از سلامت عمومی، مقادیر مجاز آلاینده‌های اصلی از جمله مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن، ذرات معلق (PM₂. ₅ و PM₁₀)، سرب، ازن و بنزن مشخص شد.

حدود یادشده در پیوست مصوبه به تفکیک هر آلاینده درج شده و مبنای ارزیابی و پایش کیفیت هوای کشور قرار خواهد گرفت.

این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست انجام شده است.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

