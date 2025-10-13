باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی گفت: استفاده از ظرفیت آب چرخانی و آب‌های خاکستری یکی از مهمترین راهکارها در حوزه سازگاری با کم آبی و تغییر اقلیم محسوب می‌شود که متاسفانه در کشور ما در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته و این ظرفیت مغفول مانده است.

سحر تاجبخش مسلمان افزود: استفاده از ظرفیت آب شیرین کُن‌ها برای مناطقی که بتوان در صنعت از آن‌ها استفاده کرد یکی دیگر از راهکارهاست که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: سازگاری با کم آبی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ۲ راهکار اصلی برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم است که بسیاری از کشورهای با اقتصاد نفتی، راهکار سازگاری را ترجیح می‌دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازگاری به معنی استفاده از انرژی‌های نو است، ادامه داد: سازگاری در تمام حوزه‌ها تعاریف مشخصی دارد و در حوزه کشاورزی به معنی تولید محصولات غیر آب‌بر است.

تاجبخش اظهار داشت: حرکت به سمت استفاده از ظرفیت انرژی‌های خورشیدی در کشور ما با دستور و تاکید رییس جمهور با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

رییس سازمان هواشناسی ابراز امیدواری کرد که بخش زیادی از منابع انرژی کشور در سال پیش رو از این طریق تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: الگوی کشت مناسب برای هر منطقه و تقلیل و کاهش مناطق زیر کشت برای محصولات آب بر، در حوزه کشاورزی بسیار اهمیت دارد.

منبع: ایرنا