بنا بر اعلام جهاد کشاورزی گیلان، امسال ۹ هزار و ۳۶۰ تن پیله خشک بادام زمینی در مزارع این استان تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید ۹ هزار و ۳۶۰ تن پیله خشک بادام زمینی در این استان خبر داد و گفت: بادام زمینی همه ساله از اوایل اردیبهشت توسط بادامکاران منطقه کاشت می‌شود و برداشت این محصول تا مهر ماه ادامه دارد.

او شهرستان آستانه اشرفیه را با سطح زیر کشت ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار، قطب اصلی بادامکاری اعلام کرد و افزود: این محصول در شهرستان‌های رشت، تالش، رودبار، شفت و بندر انزلی نیز کشت می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، محصول بادام زمینی این استان دارای کیفیت مناسب است و به دلیل طعم مطلوب، مورد پسند و استقبال مصرف کنندگان قرار دارد.

محمدی با بیان اینکه ۳ هزار و ۶۱۰ بهره بردار در مزارع بادام زمینی گیلان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: ۱۸ کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی هم در زمینه فرآوری این محصول در سطح استان فعال هستند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان