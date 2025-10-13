بنا بر اعلام جهاد کشاورزی گیلان، امسال ۹ هزار و ۳۶۰ تن پیله خشک بادام زمینی در مزارع این استان تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید ۹ هزار و ۳۶۰ تن پیله خشک بادام زمینی در این استان خبر داد و گفت: بادام زمینی همه ساله از اوایل اردیبهشت توسط بادامکاران منطقه کاشت می‌شود و برداشت این محصول تا مهر ماه ادامه دارد.

او شهرستان آستانه اشرفیه را با سطح زیر کشت ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار، قطب اصلی بادامکاری اعلام کرد و افزود: این محصول در شهرستان‌های رشت، تالش، رودبار، شفت و بندر انزلی نیز کشت می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، محصول بادام زمینی این استان دارای کیفیت مناسب است و به دلیل طعم مطلوب، مورد پسند و استقبال مصرف کنندگان قرار دارد. 

محمدی با بیان اینکه ۳ هزار و ۶۱۰ بهره بردار در مزارع بادام زمینی گیلان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: ۱۸ کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی هم در زمینه فرآوری این محصول در سطح استان فعال هستند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

برچسب ها: بادام زمینی ، جهاد کشاورزی گیلان
خبرهای مرتبط
پایان برداشت محصول بادام زمینی در گیلان
گلایه کشاورزان آستانه اشرفیه از واردات بادام زمینی‌ به ایران
برداشت بادام  زمینی تا مهر ماه در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناسایی ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان
تولید بیش از ۹ هزار تن بادام زمینی در گیلان
آخرین اخبار
تولید بیش از ۹ هزار تن بادام زمینی در گیلان
شناسایی ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان
بهره برداری ۲۲ پروژه آموزشی و ورزشی در گیلان