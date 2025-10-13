معاون و جمعی از مدیران امور استان‌های رسانه ملی، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر در قالب هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی حضور می‌یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون و جمعی از مدیران امور استان‌های رسانه ملی، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر در قالب هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی حضور می‌یابند و به تماس مخاطبان از گوشه‌وکنار کشور پاسخ می‌دهند.

مدیران ارشد معاونت امور استان‌ها در این برنامه که از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی (۱۶۲) برگزار می‌شود، شنونده نقد، پیشنهاد، درخواست و نظر مخاطبان در خصوص برنامه‌های مختلف مراکز استانی خواهند بود. 

رویداد ملی «ایران جان» نیز که با محوریت معاونت امور استان‌ها و مشارکت همه شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی در هفته اخیر (۱۹ تا ۲۵ مهر) در چهارمین گام به فارس رسیده و در هفته «فارس ایران» فرهنگ، آداب ورسوم و ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و... را در این استان به تصویر می‌کشد، مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. 

نشست‌های «مستقیم جام‌جم» که به همت اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود، در ماه‌های گذشته میزبان مدیران ارشد معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی و همچنین مدیران شبکه‌های یک، افق و کانال رادیویی تلاوت بوده است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: رسانه ملی ، جام جم
خبرهای مرتبط
فصلی نو در عدالت رسانه‌ای رسانه ملی؛
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«ناجورها»؛ بازنمایی سطحی از طبقه مرفه در سینمای تجاری
از پوست آفتاب‌سوخته تا مو‌های خشک جنوب؛ چگونه چهره‌ها در «پسران هور» جان گرفتند؟
لبنان سرزمین سید حسن نصرالله است
مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد
حضور معاون و مدیران امور استان‌های رسانه ملی در ۱۶۲
«خانم‌های این خانه» منتشر شد
امشب با «آسمان بین ما» در شبکه نمایش به کهکشان سفر کنید
پخش «معجزه‌گر» به مناسبت روز نابینایان
آخرین اخبار
پخش «معجزه‌گر» به مناسبت روز نابینایان
امشب با «آسمان بین ما» در شبکه نمایش به کهکشان سفر کنید
از پوست آفتاب‌سوخته تا مو‌های خشک جنوب؛ چگونه چهره‌ها در «پسران هور» جان گرفتند؟
«ناجورها»؛ بازنمایی سطحی از طبقه مرفه در سینمای تجاری
«خانم‌های این خانه» منتشر شد
مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد
حضور معاون و مدیران امور استان‌های رسانه ملی در ۱۶۲
لبنان سرزمین سید حسن نصرالله است
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی