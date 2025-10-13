باشگاه خبرنگاران جوان - معاون و جمعی از مدیران امور استان‌های رسانه ملی، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر در قالب هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی حضور می‌یابند و به تماس مخاطبان از گوشه‌وکنار کشور پاسخ می‌دهند.

مدیران ارشد معاونت امور استان‌ها در این برنامه که از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی (۱۶۲) برگزار می‌شود، شنونده نقد، پیشنهاد، درخواست و نظر مخاطبان در خصوص برنامه‌های مختلف مراکز استانی خواهند بود.

رویداد ملی «ایران جان» نیز که با محوریت معاونت امور استان‌ها و مشارکت همه شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی در هفته اخیر (۱۹ تا ۲۵ مهر) در چهارمین گام به فارس رسیده و در هفته «فارس ایران» فرهنگ، آداب ورسوم و ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و... را در این استان به تصویر می‌کشد، مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.

نشست‌های «مستقیم جام‌جم» که به همت اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود، در ماه‌های گذشته میزبان مدیران ارشد معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی و همچنین مدیران شبکه‌های یک، افق و کانال رادیویی تلاوت بوده است.

منبع: رسانه ملی