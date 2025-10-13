دستگیری اعضای باند معروف قاچاق پرندگان شکاری در بوشهر

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در دو روز اخیر در پی دستگیری دو نفر از اعضای باند قاچاق پرندگان شکاری در این استان چندین بهله از گونههای نادر شاهین و بالابان در دو عملیات فرماندهی مرزبانی و نیروی انتظامی کشف شدند.
عبدالرحمن مرادزاده اعلام کرد: در عملیات نخست که بصورت مشترک با همکاری فرماندهی مرزبانی و نیروی انتظامی این استان انجام گرفت با دستور قاطع و مؤثر دستگاه قضایی، دو نفر از اعضای اصلی باند معروف قاچاق پرندگان شکاری در این استان شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات ویژه و پیچیده که با هدایت و هماهنگی دقیق بین دستگاههای مرتبط انجام شد، اعضای اصلی باند قاچاق پرندگان شکاری که قصد خروج غیرقانونی گونههای نادر و ارزشمند حیات وحش از کشور را داشتند، با هوشیاری و اقدام سریع نیروهای مرزبانی و انتظامی در دام قانون گرفتار شدند.
مراد زاده افزود: در جریان این عملیات، چند بهله پرنده شکاری کمیاب و در معرض خطر انقراض از متخلفان کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهارکرد: در عملیات دیگر که به صورت مشترک میان پلیس اطلاعات فراجا شهرستان دشتستان و یگان حفاظت محیط زیست انجام شد چند بهله از پرندگان شکاری کمیاب و در معرض خطر انقراض از گونههای شاهین و بالابان که از گونههای ارزشمند و کمیاب به شمار میروند، کشف و از دست قاچاقچیان حیات وحش نجات یافتند
وی افزود: این گونهها نقشی مهم در تعادل اکوسیستم دارند و در سالهای اخیر به دلیل شکار و قاچاق غیرقانونی با خطر انقراض مواجه شدهاند.
مراد زاده بیان کرد: زندهگیری و قاچاق این گونهها تهدیدی جدی برای تنوع زیستی کشور و تعادل طبیعی اکوسیستمها محسوب میشود.
منبع: ایرنا