دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، در دادسرای تهران ۲۲ مورد رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص نفس اخذ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز دوشنبه با ارائه آمار پرونده‌های منتهی به اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران، اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و صلح یاران مستقر در شعب اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه امور جنایی)، از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ۲۲ مورد از پرونده‌های قصاص نفس، با اخذ رضایت از اولیای دم مختومه شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قصاص منتهی به اخذ رضایت در سال ۱۴۰۲، ۳۰ فقره و در سال ۱۴۰۳، ۲۸ فقره بوده است؛ افزود: در سه سال اخیر در مجموع، ۸۰ پرونده قصاص نفس منجر به اخذ رضایت از اولیای دم شده است.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: دادستان تهران ، اولیای دم ، قصاص ، آزادی زندانیان
خبرهای مرتبط
دادستان تهران: بازرسان موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
صالحی:
تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی، شکواییه‌های ارجاعی و نظارت بر بازداشت‌ها با جدیت دنبال شود
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
حسینی‌المدنی: مسابقات «آماده» مسیر تربیت امدادگران آینده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
آخرین اخبار
فرصت زندگی دوباره به ۱۹ محکوم قصاص در تهران
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
اکران طرح‌های فرهنگی صرفه‌جویی در مصرف آب
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
استمرار نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در مناطق جنوبی پایتخت
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
حسینی‌المدنی: مسابقات «آماده» مسیر تربیت امدادگران آینده است
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها