سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن دهنوی در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای از حجت‌الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از انعکاس نادرست این مصاحبه و تأکید بر اینکه مصاحبه تقطیع‌شده و مربوط به حدود ۲ سال پیش است، اظهار کرد: نظر رهبر انقلاب که در این مصاحبه مورد استناد قرار گرفته است مربوط به طرح مجلس برای طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات است و هیچ ارتباطی با لوایح پالرمو و CFT ندارد.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب تصمیم‌گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیه‌ای نداشتند.

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لایحه پالرمو ، لایحه CFT
