سازمان غذا و دارو، اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی اعلام شد. سازمان غذا و دارو از مردم درخواست دارد چنانچه با این محصولات مواجه شدند، حتماً با سازمان غذا و دارو تماس بگیرند.

فهرست فرآورده‌های غذایی غیرمجاز

لواشک (هلما)

ترشی انبه (AHMED)

نوشابه انرژی زا (HAPPY)

اسنک مخلوط (DING DONG)

زعفران (زرد طلایی ارغوان)

مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات ترکیبات و شرایط نگهداری، خطراتی برای سلامت دارد.

مردم در صورت مشاهده، موضوع را به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

برچسب ها: فرآورده غیربهداشتی ، سازمان غذا و دارو
خبرهای مرتبط
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز لب
انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیر مجاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقارنه ماه و مشتری و دنباله‌دار لمون؛ مهمان آسمان شب‌های پاییز
۸ عادت ساده برای جوانی حافظه تا پس از ۷۰ سالگی
فهرست ذخایر استراتژیک دارو چگونه تهیه می‌شود؟
حضور همراه اول با سبدی از سرویس‌های هوشمند در جیتکس ۲۰۲۵
آخرین اخبار
حضور همراه اول با سبدی از سرویس‌های هوشمند در جیتکس ۲۰۲۵
مقارنه ماه و مشتری و دنباله‌دار لمون؛ مهمان آسمان شب‌های پاییز
۸ عادت ساده برای جوانی حافظه تا پس از ۷۰ سالگی
فهرست ذخایر استراتژیک دارو چگونه تهیه می‌شود؟
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
مشخصات کلیدی ساعت جدید Nothing CMF Watch ۳ Pro
ساخت ۱۲۰ روزه ۲ مدرسه سمپاد هوشمند به دستور رئیس جمهور
افزایش تعرفه اینترنت در دست بررسی؛ رضایت عمومی در نظر گرفته می‌شود
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
فروش اینترنتی دارو در کشور نداریم