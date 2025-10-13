باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت بازگشت اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی میان صندوق و بازنشستگان گفت: ثبات در مدیریت در سطوح مختلف سبب بلند مدت نگری در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، و این تجربه صندوق‌های بازنشستگی در جهان است بر پایه نگاه بلندمدت و بین نسلی اداره می‌شوند.

علاءالدین ازوجی در نشست معارفه «صادق داداشی» به عنوان مشاور عالی و سرپرست جدید حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: «بخش زیادی از امور جاری و فوری صندوق با دستور و راهبری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و حتی چالش‌هایی که در برخی استان‌ها شاهد آن بودیم، با تدبیر و همدلی برطرف و کاهش یافته است. این اتفاقات نشان می‌دهد بازنشستگان کشور انتظارات بالایی از ما دارند؛ از موضوع بیمه‌ای تا سایر خدمات رفاهی، و این مطالبه‌گری مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند».

وی با تأکید بر اهمیت بازسازی اعتماد میان بازنشستگان و صندوق بازنشستگی کشوری افزود: «بی‌اعتمادی اجتماعی گذشته، نباید به درون صندوق تسری یابد. باید با خدمت بهتر و تکریم شایسته‌تر، سرمایه اجتماعی بین صندوق و بازنشستگان را بازسازی کنیم. این تعامل دوسویه است؛ ما باید در چارچوب قانون، به بهترین شکل پاسخ‌گوی نیاز‌های بازنشستگان باشیم و در عین حال از ظرفیت‌های آنان نیز بهره ببریم».

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه گفت: «در دهه اخیر تغییرات مکرر مدیریتی باعث شده است نظام مدیریتی صندوق‌ها به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت حرکت کند. در حالی‌که در دنیا صندوق‌های بازنشستگی بر اساس نگاه بلندمدت و بین نسلی طراحی و اداره می‌شوند تا بتوانند سرمایه‌گذاری، صیانت از دارایی‌ها و محاسبات دقیق را با دقت و ثبات انجام دهند».

ازوجی افزود: «ثبات در اقتصاد کلان شرط لازم برای پایداری صندوق‌هاست، اما کافی نیست. برای عبور از وضعیت موجود، باید چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت روشنی برای این صندوق طراحی و برنامه‌ای قابل رصد و ارزیابی تدوین و یا تکمیل شود».

وی با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صندوق با شرکت‌های تابعه و استان‌ها خاطرنشان کرد: «ارتباط صندوق با هلدینگ‌ها و نیز با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها نیاز به بازنگری دارد. این مسئله باید تقویت شود تا مراودات استانی و تعامل با استانداری‌ها افزایش یابد. همچنین خانه‌های امید که با هدف نشاط و همدلی ایجاد شدند؛ لازم است توجه بیشتری به بازسازی جایگاه این خانه‌ها داشته باشیم».

ازوجی همچنین از تشکیل «گروه مشورتی راهبری صندوق» خبر داد و گفت: «این گروه متشکل از افراد برجسته و باتجربه خواهد بود که نظرات مشورتی خود را در موضوعات مرتبط با معاونت‌ها، هلدینگ‌ها و مدیریت‌ها ارائه خواهند داد تا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهایی در مسیر علمی و کارشناسی پیش برود».