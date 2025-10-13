سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امور بازنشستگان و تعامل با مجلس و سایر نهاد‌ها باید با دقت و اقناع‌سازی دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت بازگشت اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی میان صندوق و بازنشستگان گفت: ثبات در مدیریت در سطوح مختلف سبب بلند مدت نگری در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، و این تجربه صندوق‌های بازنشستگی در جهان است بر پایه نگاه بلندمدت و بین نسلی اداره می‌شوند.

علاءالدین ازوجی در نشست معارفه «صادق داداشی» به عنوان مشاور عالی و سرپرست جدید حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: «بخش زیادی از امور جاری و فوری صندوق با دستور و راهبری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و حتی چالش‌هایی که در برخی استان‌ها شاهد آن بودیم، با تدبیر و همدلی برطرف و کاهش یافته است. این اتفاقات نشان می‌دهد بازنشستگان کشور انتظارات بالایی از ما دارند؛ از موضوع بیمه‌ای تا سایر خدمات رفاهی، و این مطالبه‌گری مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند».

وی با تأکید بر اهمیت بازسازی اعتماد میان بازنشستگان و صندوق بازنشستگی کشوری افزود: «بی‌اعتمادی اجتماعی گذشته، نباید به درون صندوق تسری یابد. باید با خدمت بهتر و تکریم شایسته‌تر، سرمایه اجتماعی بین صندوق و بازنشستگان را بازسازی کنیم. این تعامل دوسویه است؛ ما باید در چارچوب قانون، به بهترین شکل پاسخ‌گوی نیاز‌های بازنشستگان باشیم و در عین حال از ظرفیت‌های آنان نیز بهره ببریم».

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه گفت: «در دهه اخیر تغییرات مکرر مدیریتی باعث شده است نظام مدیریتی صندوق‌ها به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت حرکت کند. در حالی‌که در دنیا صندوق‌های بازنشستگی بر اساس نگاه بلندمدت و بین نسلی طراحی و اداره می‌شوند تا بتوانند سرمایه‌گذاری، صیانت از دارایی‌ها و محاسبات دقیق را با دقت و ثبات انجام دهند».

ازوجی افزود: «ثبات در اقتصاد کلان شرط لازم برای پایداری صندوق‌هاست، اما کافی نیست. برای عبور از وضعیت موجود، باید چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت روشنی برای این صندوق طراحی و برنامه‌ای قابل رصد و ارزیابی تدوین و یا تکمیل شود».

وی با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صندوق با شرکت‌های تابعه و استان‌ها خاطرنشان کرد: «ارتباط صندوق با هلدینگ‌ها و نیز با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها نیاز به بازنگری دارد. این مسئله باید تقویت شود تا مراودات استانی و تعامل با استانداری‌ها افزایش یابد. همچنین خانه‌های امید که با هدف نشاط و همدلی ایجاد شدند؛ لازم است توجه بیشتری به بازسازی جایگاه این خانه‌ها داشته باشیم».

ازوجی همچنین از تشکیل «گروه مشورتی راهبری صندوق» خبر داد و گفت: «این گروه متشکل از افراد برجسته و باتجربه خواهد بود که نظرات مشورتی خود را در موضوعات مرتبط با معاونت‌ها، هلدینگ‌ها و مدیریت‌ها ارائه خواهند داد تا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهایی در مسیر علمی و کارشناسی پیش برود».

برچسب ها: صندوق بازنشستگی ، بازنشستگان
خبرهای مرتبط
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان مطرح کرد؛
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
حسینی‌المدنی: مسابقات «آماده» مسیر تربیت امدادگران آینده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
آخرین اخبار
فرصت زندگی دوباره به ۱۹ محکوم قصاص در تهران
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
اکران طرح‌های فرهنگی صرفه‌جویی در مصرف آب
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
استمرار نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در مناطق جنوبی پایتخت
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
حسینی‌المدنی: مسابقات «آماده» مسیر تربیت امدادگران آینده است
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها