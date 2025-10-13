جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ربع قرن برگزاری نمایشگاه ایپاس، این رویداد را بستری برای تعامل مؤثر میان بهره‌برداران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی در آیین افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی ایپاس با حضور سفرای کشور‌های دوست، وابسته‌های نظامی و انتظامی و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی، اظهار کرد: نمایشگاه ایپاس که امروز در آستانه ربع قرن برگزاری قرار دارد، یکی از نمایشگاه‌های پربهره و مؤثر کشور است که آورده‌های ارزشمندی برای بهره‌برداران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه داشته است.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه در ارتقای خدمات عمومی افزود: در گذشته زائران اربعین برای تردد از مرز‌ها باید ساعت‌ها منتظر می‌ماندند، اما امروز با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌ها و سامانه‌های مدیریتی طراحی‌شده در همین نمایشگاه، زمان تردد به ثانیه کاهش یافته است. همچنین در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک نیز خدمات چند ساعته به چند دقیقه رسیده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور هدف اصلی نمایشگاه ایپاس را «ایجاد تعامل میان بهره‌برداران، تولیدکنندگان، دانشگاه‌ها و صنعت» دانست و گفت: در این نمایشگاه نیاز‌های عملیاتی و فناورانه نیرو‌های انتظامی از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی بررسی می‌شود تا پلیس بتواند از تازه‌ترین فناوری‌ها در مسیر خدمت به مردم بهره‌مند شود.

او با تأکید بر اینکه پلیس جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین امنیت عمومی و آرامش مردم است، تصریح کرد: برای پلیس فرقی ندارد مخاطب خدماتش ایرانی باشد یا تبعه خارجی مقیم یا مسافر؛ اصل برای ما خدمت‌رسانی به همه مردم است و این نمایشگاه یکی از ابزار‌های مؤثر برای توسعه همین خدمات است.

جانشین فرمانده کل فراجا ضمن قدردانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی، گفت: بیشتر تجهیزات مورد استفاده پلیس از تولیدات داخلی است و ما به این مسئله افتخار می‌کنیم. هر جا از توان بومی استفاده کردیم، بهره‌وری بیشتری داشتیم. امروز تکیه‌گاه اصلی مجموعه انتظامی، تولید داخلی و ارتباط با مجامع علمی کشور است.

وی با اشاره به تحولات فناورانه در حوزه جرائم سایبری و مرزی افزود: پلیس ایران با استفاده از ابزار‌های نوین و فناوری‌های روز، خود را متناسب با تهدیدات پیچیده و نوظهور به‌روزرسانی کرده است. بخشی از سفارشات و مطالبه‌های فراجا در سال‌های گذشته، اکنون به تولید و بهره‌برداری رسیده است.

سردار رضایی در ادامه با اشاره به نقش نیرو‌های انتظامی در حوادث ۱۲ روزه خردادماه گفت: فتنه جدیدی که از سوی استکبار و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران طراحی شده بود، با مقاومت، حضور و پیوند ملت با رهبری و نقش‌آفرینی نیرو‌های مسلح خنثی شد. امروز ایران بزرگ در منطقه با صلابت سخن می‌گوید و صدای استکبار را خاموش کرده است.

وی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیرو‌های مسلح، با روحیه انقلابی و جهادی در خدمت مردم است و در حوزه‌های مختلف از راهنمایی و رانندگی تا مرزبانی و آموزش‌های اجتماعی، آرامش را برای ملت فراهم می‌کند.

سردار رضایی در پایان خطاب به سفرا و وابسته‌های نظامی حاضر در مراسم تأکید کرد: شما نمایندگان کشور‌های خود در ایران هستید، اما در بازگشت، سفیران ملت ایران نیز خواهید بود. آنچه امروز در کشور ما می‌بینید، وحدت، اقتدار و آرامشی است که پیام روشنی برای جهان دارد. ایران اسلامی بر اساس فلسفه خلقت، آزاد و در مسیر بندگی خدا زندگی می‌کند و این آرامش را به جهان مخابره می‌کند.

برچسب ها: نمایشگاه ایپاس ، تجهیزات پلیس ، جانشین فرمانده ناجا
