مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: هم اکنون کیفیت هوای کلانشهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گرو‌های حساس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۱۰ میکرون برابر ۱۵۰ است که در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کارشناسان مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی هم برای ساعات آینده وزش باد شدید و بارش پراکنده باران برای نواحی مختلف استان پیش بینی کرده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

