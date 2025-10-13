جنبش حماس تمام اسرای زنده اسرائیلی را طبق توافق آتش بس آزاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس پس از آزادی هفت اسیر اسرائیلی در اوایل روز دوشنبه، دومین گروه از اسرای اسرائیلی را که در غزه در بازداشت بودند، به عنوان بخشی از مرحله اول توافق آتش‌بس آزاد کرد.

۱۳ اسیر زنده اسرائیلی روز دوشنبه پس از تحویل به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دیر البلح در مرکز غزه و خان ​​یونس در جنوب غزه آزاد شدند. صبح دوشنبه، هفت نفر دیگر نیز در شمال غزه آزاد شدند.

این ۲۰ اسیر به نام‌های بار آبراهام کوپرشتاین، اویاتار داوید، یوسف-چایم اوحانا، سگو کالفون، آویناتان اور، الکانا بوهبوت، ماکسیم هرکین، نیمرود کوهن، ماتان آنگرست، ماتان زنگاوکر، ایتان هورن، ایتان آبراهام مور، گالی برمن، زیو برمن، عمری میران، آلون اوهل، گای گیلبوا-دلال، روم براسلاوسکی، آریل کونیو و داوید کونیو معرفی شدند.

مقاومت فلسطین به برخی از اسیرانی که هنوز در غزه در اسارت بودند، تنها چند ساعت قبل از آزادی برنامه‌ریزی شده‌شان در روز دوشنبه، اجازه داد تا با خانواده‌های خود تماس بگیرند.گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس بیانیه‌ای در مورد تبادل اسیر و زندانی که روز دوشنبه اتفاق افتاد، منتشر کرد: ما تعهد خود را به توافق حاصل شده و جدول زمانی مرتبط با آن، تا زمانی که اشغالگران [اسرائیل] به آنها پایبند باشند، اعلام می‌کنیم. توافق حاصل شده نتیجه پایداری مردم ما و پایداری رزمندگان مقاومت است. مقاومت مشتاق توقف جنگ نابودی بود، اما دشمن همه تلاش‌ها را خنثی کرد. دشمن با وجود اطلاعات برتر و نیروی مازاد خود، نتوانست از طریق فشار نظامی، اسرای خود را آزاد کند. دشمن تسلیم شد و اسرای خود را از طریق یک معامله مبادله آزاد کرد، همانطور که مقاومت از ابتدا وعده داده بود.

طبق گزارش‌ها، اسرا در وضعیت مناسبی قرار دارند و می‌توانند بدون نیاز به کمک پزشکی راه بروند - برخلاف بازداشت‌شدگان فلسطینی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل که اغلب در میان گزارش‌های شکنجه، بدرفتاری و سهل‌انگاری پزشکی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

قرار است حدود ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی در ازای اسرای اسرائیلی در غزه آزاد شوند. در میان آنها ۱۷۰۰ فلسطینی از غزه هستند.

۲۵۰ اسیر دیگر نیز در حال گذراندن حبس ابد یا طولانی مدت هستند. از این تعداد، ۱۳۵ نفر به غزه تبعید یا به خارج از آن تبعید خواهند شد، انتظار می‌رود ۱۰۰ نفر به کرانه باختری اشغالی فرستاده شوند و ۱۵ نفر در قدس شرقی اشغالی آزاد خواهند شد.

منبع: خبرگزاری قدس

