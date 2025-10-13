نورالدین آهی مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در برنامه زنده «صبح عالی» سیمای گلستان حاضر شد و در خصوص فعالیت ها و سفر خود به استان با مردم ولایت مدار نگارستان ایران سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در این برنامه از اهالی گلستان به عنوان مردمانی شاد و اهل تعامل یاد کرد و گفت: دولت چهاردهم بر پایه رای مردم و گفت‌وگوی ملی شکل گرفته و برای نخستین‌بار پس از انقلاب، احزاب به عنوان بازوی تصمیم‌سازی و مشاوره در اداره کشور شناخته شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ایده‌های اصلی امور تشکل‌ها و احزاب زمینه حضور جوانان در عرصه تصمیم‌سازی بوده است افزود: امروز برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی ایران، جوانانی که پیش‌تر احساس حذف‌شدگی داشتند، در ساختار تصمیم‌گیری دولت جای گرفته‌اند و این از بزرگ‌ترین دستاورد‌های دولت چهاردهم است و خوشبختانه در صدا و سیمای گلستان استفاده از جوانان کاملا مشهود است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با تاکید به ضرورت گفتگوی ملی و همگرایی جریان‌های سیاسی اظهار داشت: ما باید بپذیریم که دولت چهاردهم متعلق به همه مردم ایران است؛ اصلاح‌طلب، اصولگرا، مستقل یا بی‌طرف، آستانه تحمل دولت بسیار بالاست و از همه جریان‌ها دعوت کرده که دولت را نقد کنند و اگر دولت نقد نشود، نقاط ضعفش آشکار نمی‌شود، این دولت، دولت مردم است و بر مبنای رای آنان شکل گرفته است و ما فرزندان همان مردمی هستیم که در سخت‌ترین روز‌ها از ایران دفاع کردند و کسانی که شاید در انتخابات رای ندادند، همان‌هایی هستند که در جنگ اخیر نشان دادند برای تمامیت ارضی ایران ایستاده‌اند و صدا و سیما در این برهه رسالت خود را به خوبی انجام داد.

آهی با اشاره به انسجام ملی در شرایط فعلی کشور گفت: باید با وحدت و همبستگی از کشور دفاع کنیم و اجازه ندهیم مشکلات معیشتی و مدیریتی شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش دهد و در پایان سخنانش از مردم شریف گلستان تشکر کرد.

برنامه «صبح عالی» سیمای گلستان به تهیه کنندگی علیرضا کلانتری با حضور نورالدین آهی مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب روی آنتن رفت.

برچسب ها: وحدت و همبستگی ، انسجام ملی
خبرهای مرتبط
دادستان کل کشور:
کاهش جمعیت کیفری، نظارت بر احکام و مقابله با جنگ روانی اولویت دادستان‌هاست
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:
جنگ امروز، نبرد روایت‌ها و افکار عمومی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمایت قضائی از تولید در گلستان
آخرین اخبار
حمایت قضائی از تولید در گلستان
پزشکیان در حال مذاکره برای رفع فیلتر پلتفرم‌هاست؛ راهبرد بی‌بدیل رئیس دولت چهاردهم گفت‌وگوی ملی است