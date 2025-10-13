باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب در این برنامه از اهالی گلستان به عنوان مردمانی شاد و اهل تعامل یاد کرد و گفت: دولت چهاردهم بر پایه رای مردم و گفتوگوی ملی شکل گرفته و برای نخستینبار پس از انقلاب، احزاب به عنوان بازوی تصمیمسازی و مشاوره در اداره کشور شناخته شدهاند.
وی با اشاره به اینکه یکی از ایدههای اصلی امور تشکلها و احزاب زمینه حضور جوانان در عرصه تصمیمسازی بوده است افزود: امروز برای نخستینبار در جمهوری اسلامی ایران، جوانانی که پیشتر احساس حذفشدگی داشتند، در ساختار تصمیمگیری دولت جای گرفتهاند و این از بزرگترین دستاوردهای دولت چهاردهم است و خوشبختانه در صدا و سیمای گلستان استفاده از جوانان کاملا مشهود است.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تاکید به ضرورت گفتگوی ملی و همگرایی جریانهای سیاسی اظهار داشت: ما باید بپذیریم که دولت چهاردهم متعلق به همه مردم ایران است؛ اصلاحطلب، اصولگرا، مستقل یا بیطرف، آستانه تحمل دولت بسیار بالاست و از همه جریانها دعوت کرده که دولت را نقد کنند و اگر دولت نقد نشود، نقاط ضعفش آشکار نمیشود، این دولت، دولت مردم است و بر مبنای رای آنان شکل گرفته است و ما فرزندان همان مردمی هستیم که در سختترین روزها از ایران دفاع کردند و کسانی که شاید در انتخابات رای ندادند، همانهایی هستند که در جنگ اخیر نشان دادند برای تمامیت ارضی ایران ایستادهاند و صدا و سیما در این برهه رسالت خود را به خوبی انجام داد.
آهی با اشاره به انسجام ملی در شرایط فعلی کشور گفت: باید با وحدت و همبستگی از کشور دفاع کنیم و اجازه ندهیم مشکلات معیشتی و مدیریتی شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش دهد و در پایان سخنانش از مردم شریف گلستان تشکر کرد.
برنامه «صبح عالی» سیمای گلستان به تهیه کنندگی علیرضا کلانتری با حضور نورالدین آهی مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب روی آنتن رفت.