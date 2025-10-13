باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی تلاش‌های ملی که در توافق حاصل‌شده بین مقاومت فلسطین و ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تجسم یافت، این رژیم تروریستی ابتدا اعلام کرد که دکتر حسام ابوصفیه، متخصص نوزادان، به عنوان بخشی از قرارداد تبادل اسرا آزاد نخواهد شد. این تصمیم خشم جهانی را برانگیخت و فشار‌ها بر رژیم تروریستی اسرائیل افزایش یافت.

در نتیجه، رژیم تروریستی اسرائیل متعاقبا اعلام کرد که آزادی دکتر ابوصفیه مشروط خواهد بود؛ او تنها در صورتی آزاد می‌شود که فهرست فعلی ۱۷۱۸ اسیر فلسطینی که قرار است آزاد شوند، به طور کامل تکمیل نشود.

شایان ذکر است که پیش از این کانال تلگرامی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین در مطلبی به تشریح وضعیت اسفناک اسارت دکتر حسام ابو صفیه از زبان وکیل وی پرداخت که می‌گوید وی ۴۰ کیلو وزن کم کرده است. غید قاسم وکیل دکتر «حسام ابوصفیه» جزئیات وحشتناکی از ملاقات‌های اخیرش با وی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را فاش کرد.

وی خاطر نشان کرد که آخرین ملاقات من با او چند روز پیش، در ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ بود و دکتر ابوصفیه بیش از ۴۰ کیلوگرم - بیش از یک سوم وزن خود - وزن کم کرده است. این وکیل حقوقی تصریح کرد که دکتر ابوصفیه در ابتدای بازداشت، ۱۰۰ کیلوگرم وزن داشت، اما امروز، وزن او بیش از ۶۰ کیلوگرم نیست. غید قاسم همچنین اعلام کرد که این اسیر سرشناس فلسطینی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک