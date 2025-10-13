یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی عملکرد مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Sportime» یونان، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، شروعی قدرتمند در ترکیب این تیم داشت، اما در ادامه و به‌ویژه در دیدار‌های حساس نتوانست در لحظات کلیدی انتظارات باشگاه را برآورده سازد.

باشگاه المپیاکوس انتظار روشنی از طارمی دارد؛ او باید در زمانی که تیم به گل نیاز دارد وارد زمین شود و راه‌حل ارائه دهد. با این حال، تا امروز چنین اتفاقی به شکلی که مدیران باشگاه پیرائوس انتظار داشتند، رخ نداده است.

ناکامی المپیاکوس در چهار دیدار مهم اخیر که در هیچ‌یک به پیروزی نرسید، بخشی به عملکرد ضعیف ال‌کعبی مربوط می‌شود؛ مهاجمی که در برابر تیم‌های پافوس، پاناتینایکوس، آرسنال و پائوک تنها یک گل به ثمر رسانده است. با این حال، طبق گزارش Sportime، مشکل فقط به ال‌کعبی محدود نیست و مهدی طارمی نیز در این میان نقش دارد.

زمانی که ال‌کعبی در فرم ایده‌آل خود نیست، این طارمی است که باید مسئولیت گل‌زنی و پر کردن جای خالی او را بر عهده بگیرد. در واقع، جذب طارمی با همین هدف صورت گرفته است؛ تا در صورت غیبت یا افت مهاجم مراکشی، تیم را در مسیر گل‌زنی نگه دارد.

طارمی تاکنون دو گل در دیدار تشریفاتی برابر پانسراییکوس، دو گل دیگر در مسابقه جام حذفی مقابل آستراس و یک پاس گل ثبت کرده است؛ آماری که کارشناسان یونانی آن را قانع‌کننده نمی‌دانند.

به‌ویژه در بازی مقابل پافوس که چند موقعیت خوب را از دست داد و در دیدار با پائوک که تقریباً تأثیری در جریان مسابقه نداشت. البته در آن بازی تنها حدود یک‌ربع فرصت بازی داشت، اما با وجود این، انتظار بیشتری از او می‌رفت.

در المپیاکوس به‌خوبی از توانایی‌های طارمی آگاهند، به‌ویژه زمانی که تیم فشار می‌آورد و به دنبال گل است. در چنین شرایطی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای درخشش مهاجم ایرانی کافی به نظر می‌رسد، اما او هنوز نتوانسته در حد انتظار ظاهر شود؛ بر خلاف یارمچوک که در نیم‌فصل دوم فصل گذشته تأثیر قابل‌توجهی در نتایج تیم داشت.

به گفته منابع یونانی، طارمی زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده به ترکیب المپیاکوس اضافه شد، در حالی‌که از نظر بدنی هنوز به آمادگی کامل نرسیده بود. همین مسئله باعث شد پس از چند بازی نخست، عملکرد او با افت همراه شود. طارمی در روز‌های ابتدایی حضورش عملکردی امیدوارکننده داشت، اما در ادامه نتوانست روند مثبت خود را حفظ کند.

با وجود این شرایط، باشگاه المپیاکوس نگران وضعیت طارمی نیست و همچنان به او اعتماد دارد. با این حال، واقعیت این است که از مهاجم ایرانی انتظار بیشتری می‌رفت و حالا همه منتظرند تا طارمی با بازگشت به فرم مطلوب، پاسخ این اعتماد را در زمین بدهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
من باشگاه دسته 3 داشتم رغبت نمیکردم برای یکسال 100 میلیون بدهم.
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
قسط میکنه
۰
۰
