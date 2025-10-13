باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین رویداد ملی «جهان کودک» با هدف شناسایی، حمایت و سرمایه‌گذاری بر کسب‌وکار‌های نوآور در حوزه کودک و خانواده، برگزار شد. این رویداد به همت بنیاد کودک و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت ریاست‌جمهوری برگزار شد.

علی‌نژاد، دبیر این رویداد، در آیین افتتاحیه با اشاره به ضرورت توسعه بازار محصولات ایرانی ویژه کودک گفت: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی و پشتیبانی از کسب‌وکار‌هایی است که از مرحله نمونه‌سازی عبور کرده و اکنون آماده ورود به بازار و توسعه تجاری هستند.

دبیر رویداد افزود: این برنامه ویژه ایده‌های خام و اولیه نیست، بلکه تمرکز آن بر کسب‌وکار‌هایی است که تاکنون حداقل یک فروش موفق داشته‌اند و اکنون برای گسترش فعالیت خود به دنبال جذب سرمایه و توسعه بازار هستند.

به گفته دبیر رویداد، «جهان کودک» در سه محور اصلی برگزار می‌شود که شامل اسباب‌بازی‌ها و ابزار‌های یادگیری و بازی‌های رومیزی، خانه‌های بازی و مراکز سرگرمی آموزشی و همچنین ابزار‌های تولید محتوای مکتوب و دیجیتال ویژه مهدکودک‌ها است.

علی نژاد با اشاره به مسیر‌های حمایتی برای برگزیدگان این رویداد اظهار کرد: منتخبین علاوه بر امکان جذب سرمایه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه محصولات و بازار خود، فرصت معرفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با مراکز کودک و خانواده سراسر کشور را خواهند داشت.

علی‌نژاد گفت: هدف ما در رویداد جهان کودک، ایجاد بستری پایدار برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه کودک و خانواده است. بنیاد کودک و خانواده طلوع به عنوان حامی اصلی این برنامه، در کنار حمایت معنوی، پشتیبانی مالی از کسب‌وکار‌های برتر را نیز در دستور کار دارد.

در ادامه این مراسم تاملی، نماینده هیئت داوری رویداد ملی جهان کودک اعلام کرد: بازار تولیدات فکری و فرهنگی کودک و نوجوان در ایران ۳۵۰ میلیون دلار است که نیمی از آن قاچاق می‌باشد که علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات فرهنگی نیز به همراه دارد.

تاملی با بیان این که ما هنوز حوزه اسباب بازی را حوزه شایسته‌ای برای طراحی نمی‌دانیم افزود: این نیازمند حمایت همه جانبه حاکمیتی است. از طرفی طراحان نگرانند طراحی‌های آنها با تولید کننده مناسبی مواجه نشود. از طرف دیگر تولید کنندگان از نبود طراحی‌های مناسب برای تولیدات فرهنگی مد نظرشان گلایه می‌کنند. در صنعت اسباب بازی ما نیازمند حمایت نظام حکمرانی و توجه دستگاه‌های مسئول هستیم. به عنوان مثال برای تهیه پلیمر، تولید کنندگان داخلی به علت تحریم‌ها، ۷۰ درصد پلیمر مورد نیازشان را از بازار‌های جهانی گران‌تر می‌خرند.

گفتنی است که تولیدکنندگان و فعالان حوزه کودک می‌توانند آثار و محصولات خود در را محور‌های سه گانه این رویداد تا پایان آذر ماه با مراجعه سایت https://toloo.net/ ارسال کنند.