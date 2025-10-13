باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با میهمانان هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدره، اظهار داشت: از همه عزیزانی که برای برگزاری این نشست‌ها و در حمایت از فلسطین زحمت کشیده‌اند، تشکر ویژه دارم.

وی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر جهان و به‌ویژه مردم فلسطین، گفت: دو سال مقاومت در برابر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌خانمانی، ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، یتیم شدن و جانبازی ده‌ها هزار فلسطینی، داغی بزرگ بر قلب امت اسلام و همه انسان‌های بیدار و عادل گذاشت. این داغ آن‌قدر عظیم است که وقتی سخن از صلح به میان می‌آید، انسان دچار دوگانگی درونی می‌شود. از یک سو، قرآن بر شدت عمل و مقاومت در برابر کفار تأکید دارد و از سوی دیگر، رحمت و مهربانی میان مؤمنان را واجب می‌داند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه مقاومت وظیفه‌ای بی‌زمان است، افزود: مقاومت تکلیف همیشگی ماست و محدود به زمان خاصی نیست. هر نشستی درباره صلح، ما را در درون به غلیان می‌کشاند، زیرا در پس هر صلح، خون‌ها، یتیمی‌ها، خرابی‌ها و درد‌های فراوان نهفته است. اما در همین دو سال مقاومت، دستاورد‌های بزرگی به‌دست آمد که مهم‌ترین آن، بیداری انسانی است؛ نه فقط در امت اسلام، بلکه در وجدان جهانی.

وی ادامه داد: امروز اسرائیل به چهره‌ای منفور در سطح جهان تبدیل شده و اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. میلیارد‌ها دلار هزینه رسانه‌ای در طول نیم‌قرن گذشته برای مظلوم‌نمایی اسرائیل و القای امنیت و مشروعیت آن، بر باد رفت و نتیجه معکوس داد. این بزرگ‌ترین پیروزی در جنگ شناختی است.

شهریاری تصریح کرد: شاید ما در میدان نظامی بتوانیم با خمپاره و موشک از سرزمین خود دفاع کنیم، اما کافی نیست. باید بر دل‌های جهانیان نیز حاکم شویم. حکومت بر دل‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد مقاومت است؛ زیرا توانستیم به دنیا نشان دهیم که مقاومت در برابر کفار مسلح، هنر و ایمان واقعی است و در رأس این ایستادگی، زنان و کودکان مظلوم فلسطینی قرار دارند. وقتی از هنر فلسطینیان سخن می‌گویم، منظورم فقط نیرو‌های مسلح نیست؛ بلکه هر کسی است که در میان ویرانی‌ها چادر زد و گفت:ما نمی‌رویم مگر آنکه دشمن از سرزمینمان بیرون رود، آنان سربازان جنگ شناختی‌اند که وجدان جهانی را دگرگون کردند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های صلح، گفت: اکنون که به این دستاورد بزرگ رسیده‌ایم، مقاومت ادامه دارد. اما گفت‌وگوی صلح در شرم‌الشیخ، یادآور خاطرات تلخ گذشته است و ما را به تأمل وامی‌دارد. دشمنان می‌خواهند در صحنه جنگ شناختی، میدان را به نفع خود تغییر دهند. پرسش اینجاست که ما در برابر این گفت‌و‌گو‌های صلح چه مسئولیتی داریم؟ چگونه می‌توانیم اجازه دهیم که مقاومت به گفتمان صلح تقلیل یابد؟

وی با استناد به آیه شریفه «محمد رسول‌الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم»، افزود: در این آیه، دو ویژگی پیامبر (ص) و یارانش بیان شده است؛ شدت در برابر کفار و رحمت میان مؤمنان. این دو ویژگی در هم تنیده و ملازم یکدیگرند. یعنی مقاومت در برابر کفار و رحمت در میان مؤمنان، دو روی یک حقیقت‌اند.

شهریاری ادامه داد: ما اگر در مسیر صلح گام می‌گذاریم، باید محور‌های کلیدی را در میدان گفت‌و‌گو مطرح کنیم: اول، خروج کامل ارتش اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی؛ دوم، باز شدن گذرگاه‌ها؛ سوم، ارسال آزادانه کمک‌های مردمی به گرسنگان و تشنگان؛ چهارم، فراهم شدن بستر حاکمیت مردم غزه بر سرنوشت خود و پنجم، تشکیل دولت مستقل فلسطینی. اینها مطالبات واقعی ملت فلسطین است که باید در هر گفت‌وگوی صلح لحاظ شود.

وی با تأکید بر لزوم توازن میان مقاومت و رحمت افزود: رحمت میان مؤمنان به معنای پایان دادن به رنج بازماندگان است. هر فلسطینی که پدر، مادر، همسر یا فرزند خود را از دست داده، حامل دردی است که باید پایان یابد. اگر رحمت بخواهد میان ما بروز یابد، باید برای پایان درد‌های آنان تلاش کنیم. بنابراین، گفتمان فلسطینی باید محور صلح باشد؛ زیرا آنان صاحبان واقعی میدان و دردکشیدگان اصلی‌اند. ما در بیرون میدان، شاهد و پشتیبان بوده‌ایم، اما درد واقعی را آنان چشیده‌اند. پس باید از تصمیم ملت فلسطین برای آینده خود حمایت کنیم.

وی بیان کرد: اگر مقاومت اصل است، امروز تفسیر جدید آن در کنار رحمت معنا می‌یابد. ما از مقاومت دست برنداشته‌ایم، اما از گفت‌وگوی صلح استقبال می‌کنیم؛ چرا که این صلح، نه نشانه عقب‌نشینی، بلکه تجلی رحمت و پایان رنج بازماندگان فلسطینی است. این توازن میان أشداء و رحماء باید مبنای حرکت امت اسلامی باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان گفت: ان‌شاءالله خداوند برکت این گردهمایی را نصیب ملت فلسطین و همه مظلومان جهان کند.