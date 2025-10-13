باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بررسی شهر‌ها و جغرافیای زیبای استان فارس + فیلم

استان فارس یکی از استان‌های زیبا و کهن کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس یکی از استان‌های زیبا و تاریخی کشورمان ایران است که مجری برنامه به خانه بر می‌گردیم شهرها و جغرافیای آن را مورد بررسی قرار داد که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

