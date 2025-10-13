رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار به عنوان تسهیلات اشغالزایی برای تثبیت و رونق تولید عشایر استان قزوین اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به منظور ثبیت و رونق تولید در واحدهای دامی عشایر قزوین اختصاص یافت که این اعتبارات میتواند روند تولید محصولات عشایری را بهبود بخشد.
وی افزود: با توجه به ابلاغ تسهیلات از محل اعتبار جزء بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری کشور و به منظور اجرای طرحهای خرید دام مولد، توسعه صنایع دستی عشایری، توسعه گردشگری، زنبورداری و توسعه کشت گیاهان دارویی نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان اقدام میشود.
ابیت اضافه کرد: تسهیلات مذکور با عاملیت بانک کشاورزی، ملی و پست بانک پرداخت خواهد شد و امیدواریم دستگاهها و ادارات مرتبط در ارایه هرچه سریعتر این تسهیلات یاریگر باشند.
این مسئول یادآور شد: ۲۴۲ نفر از جمعیت عشایر قزوین طی سال گذشته ۳۶۲ میلیارد ریال از تسهیلات مذکور بهرهمند شدند و امسال نیز این تسهیلات با حمایت دولت و به منظور توسعه کارآفرینی برای قشر مولد عشایر فراهم شده است.
رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: محصولات تولیدی توسط عشایر قزوین شامل انواع محصولات گوشتی، شیر، پشم و کرک، صنایع دستی و گیاهان دارویی است که علی رغم بروز خشکسالیهای متوالی و فقر مراتع این استان، اما چرخ تولیدآنها هنوز میچرخد.
۲ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف استان از جمله قزوین، بویین زهرا، تاکستان، البرز و آوج حضور دارند.
منبع: ایرنا