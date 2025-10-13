رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار به عنوان تسهیلات اشغالزایی برای تثبیت و رونق تولید عشایر استان قزوین اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به منظور ثبیت و رونق تولید در واحد‌های دامی عشایر قزوین اختصاص یافت که این اعتبارات می‌تواند روند تولید محصولات عشایری را بهبود بخشد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ تسهیلات از محل اعتبار جزء بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری کشور و به منظور اجرای طرح‌های خرید دام مولد، توسعه صنایع دستی عشایری، توسعه گردشگری، زنبورداری و توسعه کشت گیاهان دارویی نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان اقدام می‌شود.

ابیت اضافه کرد: تسهیلات مذکور با عاملیت بانک کشاورزی، ملی و پست بانک پرداخت خواهد شد و امیدواریم دستگاه‌ها و ادارات مرتبط در ارایه هرچه سریع‌تر این تسهیلات یاریگر باشند.

این مسئول یادآور شد: ۲۴۲ نفر از جمعیت عشایر قزوین طی سال گذشته ۳۶۲ میلیارد ریال از تسهیلات مذکور بهره‌مند شدند و امسال نیز این تسهیلات با حمایت دولت و به منظور توسعه کارآفرینی برای قشر مولد عشایر فراهم شده است.

رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: محصولات تولیدی توسط عشایر قزوین شامل انواع محصولات گوشتی، شیر، پشم و کرک، صنایع دستی و گیاهان دارویی است که علی رغم بروز خشکسالی‌های متوالی و فقر مراتع این استان، اما چرخ تولیدآن‌ها هنوز می‌چرخد.

۲ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف استان از جمله قزوین، بویین زهرا، تاکستان، البرز و آوج حضور دارند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تسهیلات اشتغالزایی ، امور عشایر
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات تامین آب پایدار برای بزرگترین کانون عشایری قزوین
اتمام عملیات اجرایی بزرگترین طرح احداث ایل راه عشایری قزوین
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در غرب و جنوب غرب استان قزوین
اعاده ۱۲ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال با ورود بازرسی قزوین
تخصیص ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی عشایر قزوین
آخرین اخبار
تخصیص ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی عشایر قزوین
اعاده ۱۲ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال با ورود بازرسی قزوین
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در غرب و جنوب غرب استان قزوین