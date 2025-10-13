باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بیست و چهارمین نمایشگاه دام و طیور گفت: صنعت دام و آبزیان یکی از صنایع مهم در حوزه امنیت غذایی، اشتغال و تأمین غذای پایدار به‌شمار می‌رود و میلیون‌ها نفر در کشور، چه در شهرها و چه در روستاها، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند.

وی افزود: صنعت با چالش‌های متعددی مواجه است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، همه‌گیری بیماری‌ها، محدودیت منابع آب و خاک و در نهایت بهره‌وری پایین اشاره کرد؛ عواملی که موجب کاهش صرفه اقتصادی در این حوزه می‌شود.

گل‌محمدی تاکید کرد: برای غلبه بر این چالش‌ها نیازمند ورود دانش و فناوری از جمله هوشمندسازی، استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت دام، توسعه واکسن‌های نسل جدید، بهره‌گیری از بیوتکنولوژی و فناوری‌های نوین در بخش دام، طیور و آبزیان به عرصه هستیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: این سازمان با برخورداری از ۲۱ مؤسسه تحقیقاتی، ۳۴ مرکز و ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی، عزم جدی دارد تا از توان علمی و پژوهشی خود برای حمایت از صنایع داخلی و ورود دانش به بخش کشاورزی استفاده کند.

به گفته وی، در سال گذشته با اجرای طرح جدید نفوذ دانش و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی، حدود ۵۷۰ محصول دانش‌بنیان در این حوزه ترویج شد. از جمله مؤسساتی که در این زمینه نقش فعالی دارند می‌توان به پژوهشگاه بیوتکنولوژی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، مؤسسه علوم دامی، مؤسسه علوم شیلاتی و نیز مؤسسه فنی و مهندسی و مؤسسات زراعی اشاره کرد که در بخش خوراک دام و دیگر زمینه‌ها حضور مؤثر دارند.

گل‌محمدی از برگزاری رویدادی خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، رویدادی با همکاری پژوهش‌های بیوتکنولوژی و انجمن صنعت خوراک و دام و طیور برگزار می‌شود که جای قدردانی دارد. در این رویداد بیش از ۲۵۰ ایده فناورانه و نوآورانه در بخش‌های مختلف دام، طیور و آبزیان ارسال شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:با محوریت حکمرانی فناوری و شناسایی ایده‌های نو، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ترویج و توسعه این طرح‌های فناورانه پیش‌بینی شده است.