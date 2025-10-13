باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۱۸۶ واحد در سطح ۳ میلیون و ۴۲ هزار واحدی ایستاد. فارس، نوری و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وتجارت، خساپا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۱ واحدی در تراز ۸۷۰ هزار و ۸۷۲ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، پالایش و شتران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، خساپا و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.