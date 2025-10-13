باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه اداره کل راه وشهرسازی قم آمده‌است: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، پرداخت مابه‌التفاوت بلافاصله پس از انتخاب واحد الزامی نیست و برای آن فرصت مشخصی در نظر گرفته شده‌است.

در این اطلاعیه تاکید شده‌است که اداره کل راه و شهرسازی قم رویکردی حمایتی و همراهانه را در پیش گرفته تا متقاضیان بتوانند با آرامش و برنامه‌ریزی مناسب تعهدات مالی خود را انجام دهند.

همچنین به متقاضیان توصیه شده‌است برای جلوگیری از لغو انتخاب واحد، گزینه‌هایی متناسب با توان مالی خود برگزینند و در صورت نیاز، واحد‌هایی با متراژ کمتر انتخاب کنند تا میزان مابه‌التفاوت پرداختی کاهش یابد. این اقدام به عنوان راهکاری هوشمندانه برای مدیریت هزینه‌ها و حفظ شرایط حضور در طرح معرفی شده‌است.

اداره‌کل راه و شهرسازی قم در این اطلاعیه آورده‌است: همانند دوره‌های گذشته، برای واریز آورده متقاضیان نیز مهلت‌هایی در بازه سه‌ماهه تعیین شده و اکنون برای پرداخت مابه‌التفاوت نیز فرصت مشابهی اختصاص یافته‌است تا فشار مالی از دوش خانوار‌ها برداشته شود.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: دهک‌های یک تا سه درآمدی و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همچنان در فهرست طرح نهضت ملی مسکن باقی مانده‌اند و تاکنون حذف نشده‌اند.

بر اساس اعلام این اداره کل، مبنای ورود به فرآیند انتخاب واحد در طرح نهضت ملی مسکن قم، علاوه بر رتبه متقاضیان، واریز حداقل مبلغ اعلام‌شده در سامانه است و با توجه به تمدید مهلت پرداخت، متقاضیان می‌توانند با آرامش بیشتری مراحل انتخاب و تسویه را دنبال کنند.

طرح نهضت ملی مسکن در استان قم در قالب ۱۲ سایت در حال انجام است؛ در شهرک شهید رییسی قم ۳۰ هزار واحد، شهرک شهید سلیمانی پنج هزار و ۲۰۰ واحد، سایت قنوات ۱۴ هزار واحد، سایت ۲۲ هکتاری یک‌هزار و ۷۹۲ واحد، سایت ۲۷ هکتاری یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، سایت کهک ۴۰۰ واحد، سایت طایقان چهار هزار واحد، سایت پرنیان ۳۰ هزار واحد، شهر جعفریه یک‌هزار و ۲۰۰ واحد، سلفچگان ۴۴۰ واحد و در شهر دستجرد ۴۸ واحد در قالب این طرح در دست احداث است.

منبع :روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی قم