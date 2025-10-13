باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آزادی هزاران نفر از اسرای فلسطینی در چارچوب قرارداد تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی، بخشهای کاملی از زندانهای رژیم تروریستی اسرائیل خالی شده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی و عربی در ساعات اولیه صبح دوشنبه از آماده باش در تل آویو و غزه برای آغاز مراحل اجرایی توافق تبادل اسرا میان رژیم اسرائیل و حماس خبر دادند.
بر اساس برنامهریزی اعلامشده، آزادی نخستین گروه از گروگانها ساعت ۸ صبح ( به وقت تل آویو ) از منطقه نتساریم آغاز خواهد شد و گروه دوم در ساعت ۱۰ صبح از خانیونس و اردوگاههای مرکز غزه آزاد خواهند شد.
در همین حال، موسسه زندانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمادگی کامل برای آزادی اسرای فلسطینی را دارد. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز از آماده شدن خانوادههای اسرای فلسطینی برای انتقال به نقطه ملاقات در مجتمع استیعاب رعییم خبر داده است.
از سوی دیگر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که دفاتر صلیب سرخ در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه آماده تحویل گرفتن اسرای فلسطینی هستند.
منبع: قدس نیوز نتورک