شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار ۳۰ ساله خود برای تحویل واحد تجاری اداری برج دماوند(آناهید) واقع در شهر تهران سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما تعداد بسیاری از خریداران مجتمع تجاری و اداری برج دماوند (آناهید) در شهر تهران مدت ۳۰ سال است که همچنان در انتظار تحویل واحد‌ها هستند و پیگیری‌های مالکان به نتیجه نرسیده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام با سلام و احترام ما تعداد بسیاری از مالکان تجاری واداری برج دماوند (آناهید) شهر تهران در پیش خرید کردیم که با وجود پرداخت کلیه دیون خود طبق قرارداد فی مابین در همان دهه هفتاد هنوز موفق به دریافت املاک خویش بعداز گذشت ۳۰ سال تا به امروز (مهر ماه ۱۴۰۴) نشده‌ایم وهر بار که پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم و به ما گفتند که واحد‌های مذکور آماده نیست و موکول به آینده کرده‌اند که باعث شده علاوه بر متحمل شدن ضرر و زیان‌های فراوان و خسارت‌های سنگین تا به امروز موفق به تحویل املاک خود نشده‌ایم و از تحویل به خریداران و راه اندازی آن (۲۸۲ خریدار واحد‌های تجاری و اداری) سرباز می‌زنند. قابل ذکر است ما مالکین شهادت میدهیم که از طبقه منفی دو و طبقات تجاری تا طبقه نهم اداری آماده تحویل و بهره برداری است؛ لذا اینجانبان استدعا داریم مقامات محترم ذیصلاح جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ما مالکین دستور رسیدگی جهت تحویل واحدهایمان و بهره برداری از مجتمع و همچنین تنظیم سند رسمی به نام مالکین و مطالبه کلیه خسارات متحمل شده طی این سال‌ها برای اینجانبان را مبذول فرمایند.

پیشاپیش از بذل توجه و عنایات بیدریغ خبرگزاری محترم کمال سپاسگزاری را داریم. خریداران واحد‌های تجاری و اداری برج دماوند (آناهید)