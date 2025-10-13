انتظار می‌رود امروز دوشنبه حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی، از جمله محمود عارضه و ایهام کمامجی، دو نفر از قهرمانان گلبوع، آزاد شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قرار است دو نفر از «شش قهرمان گلبوع» در فاز اول توافق آتش‌بس غزه آزاد شوند. همچنین انتظار می‌رود در ازای آزادی اسیران اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند، حدود ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی روز دوشنبه آزاد شوند.

حماس روز دوشنبه آزادی ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را تکمیل کرد. در مقابل، ۱،۹۶۸ اسیر فلسطینی از جمله ۲۵۰ نفر که به حبس ابد محکوم شده‌اند، آزاد خواهند شد. از این تعداد: ۱،۷۰۰ نفر از فلسطینیان غزه هستند. ۲۵۰ نفر دیگر در حال گذراندن احکام حبس ابد یا دوره‌های طولانی مدت حبس هستند.

از این ۲۵۰ نفر، ۱۳۵ نفر به غزه یا تبعید به خارج فرستاده خواهند شد، انتظار می‌رود ۱۰۰ نفر به کرانه باختری اشغالی منتقل شوند و ۱۵ نفر در قدس شرقی اشغالی آزاد خواهند شد.

شش قهرمان گلبوع کیستند؟

محمود عارضه و ایهام کمامجی به همراه چهار زندانی دیگر به نام‌های مناضل انفیعات، زکریا زبیدی، یعقوب قادری و محمد عارضه، موفق شدند در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱ با حفر یک تونل از زیر زندان فوق امنیتی گلبوع رژیم تروریستی اسرائیل فرار کنند.

با این حال، اشغالگران اسرائیلی پس از چند روز عملیات جستجوی گسترده در سراسر فلسطین اشغالی با استفاده از سامانه‌های پیشرفته، آنها را دوباره دستگیر کردند. سپس آنها تحت خشونت فیزیکی قرار گرفتند. اسرائیل برای کمامجی و عارضه حکم ۵ سال حبس اضافی صادر کرد.

در ژانویه ۲۰۲۵، مقاومت فلسطین موفق شد دو نفر دیگر از این افراد، یعنی زبیدی و محمد عارضه را در چارچوب توافق تبادل اسرا و آتش‌بس غزه پس از ۱۵ ماه بمباران اسرائیل، آزاد کند. گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، قبلا اعلام کرده بودند که هیچ قرارداد تبادل اسرای دیگری بدون آزادی کامل این شش قهرمان انجام نخواهد شد.

