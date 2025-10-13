باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وداع پدر شهید صالح الجعفراوی با فرزندش + فیلم

تصاویری از وداع پدر شهید صالح الجعفراوی با فرزندش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح الجعفراوی، عکاس و روزنامه‌نگار مشهور فلسطینی دیشب بدست باند جنایتکار وابسته به اسرائیل در شهر غزه به شهادت رسید.

 

