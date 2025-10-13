وداع پدر شهید صالح الجعفراوی با فرزندش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0635\u0627\u0644\u062d \u0627\u0644\u062c\u0639\u0641\u0631\u0627\u0648\u06cc\u060c \u0639\u06a9\u0627\u0633 \u0648 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0628\u062f\u0633\u062a \u0628\u0627\u0646\u062f \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n