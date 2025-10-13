باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- رامین صرامی فروشانی، رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شیوع بالای سرطان سینه در ایران و جهان، گفت: سرطان پستان شایعترین سرطان در بین بانوان است و متأسفانه آمارها در کشور ما نشاندهنده روند فزاینده ابتلا به این بیماری است.
وی افزود: ویژگی مهم این سرطان این است که اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، میتوان آن را با هزینه کم، عوارض اندک و درمانی مؤثر با شانس بهبودی بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد درمان کرد. اما در صورت تشخیص دیرهنگام، بیماری عوارض جدی، هزینههای بالا و خطر مرگ و میر قابل توجهی خواهد داشت.
صرامی فروشانی بر اهمیت ترویج فرهنگ تشخیص زودهنگام تأکید کرد و گفت: در دنیا، برنامههای آگاهیبخشی تنها به یک ماه یا یک روز محدود نمیشوند و هدف آنها آموزش عمومی درباره اهمیت غربالگری و تشخیص به موقع است. متأسفانه در کشور ما معمولاً سرطان پستان در اندازهای حدود ۳۲ میلیمتر تشخیص داده میشود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این اندازه به ۸ میلیمتر کاهش یافته است.
وی با اشاره به فعالیتهای پژوهشگاه سرطان معتمد اظهار داشت: این پژوهشگاه سالانه پویشهای سراسری آگاهیبخشی برگزار میکند، برنامههای آموزشی ویژه کادر فنی و متخصصان، از جمله پرستاران و ماماها، و همچنین آموزش عمومی برای مردم در پارکها و مراکز درمانی تهران ارائه میدهد. معاینات رایگان در دو مرکز تهران، واقع در میدان ونک و خیابان شهید نظری، نیز برای تشخیص زودهنگام انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به حمایت هیئترئیسه جهاد دانشگاهی، ستاد مرکزی و معاونت پژوهشی این نهاد گفت: با تلاشهای صورتگرفته، پژوهشکده معتمد اکنون به پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی تبدیل شده است. در ساختار جدید، سه پژوهشکده شامل پزشکی بازساختی و درمانهای پیشرفته، فناوریهای همگرا در سرطان، و پژوهشگری شخصمحور و کیفیت زندگی زیرمجموعه این پژوهشگاه فعالیت خواهند کرد که در قالب ۱۰ دپارتمان پژوهشی به کار خود ادامه میدهند.
صرامی فروشانی در ادامه از آغاز احداث برج فناوری و درمانهای نوین خبر داد و افزود: با حمایت مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سایر نهادهای مرتبط، عملیات اجرایی احداث برج فناوری سرطان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع آغاز شده است. این برج در آینده میزبان ساختمان جدید پژوهشگاه و مراکز تولید فرآوردههای مرتبط با درمانهای نوین خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی ضمن تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی در فعالیتهای علمی اظهار کرد: هرچند فعالیت ما در حوزه فناوری است، اما هویت فرهنگی و جهادی خود را حفظ کردهایم. همانطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر پیوست فرهنگی در همه فعالیتها تأکید دارد، ما در کنار پژوهش و درمان، در حوزه فرهنگ سلامت نیز برنامههای جدی اجرا میکنیم.