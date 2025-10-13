تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران نخستین دیدار خود در مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا را با برتری برابر قزاقستان به پایان رساند؛ با این برد سهمیه جهانی ایران قطعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) با برگزاری دیدار‌های مرحله حذفی در هند پیگیری شد. در این روز از رقابت‌ها و در بخش زنان، تیم ملی که به عنوان تیم دوم از مرحله مقدماتی صعود کرد در اولین مرحله حذفی به مصاف قزاقستان رفت و ۳ بر یک صاحب برتری شد.

در جریان دیدار با قزاقستان، ندا شهسواری مقابل «سروناز میرکادووا» ۳ بر یک پیروز شد. «زارش آکاشووا» ۳ بر صفر مغلوب شیما صفایی شد. سومین دیدار میان ستایش ایلوخانی و «ژانرک کوشکومبایووا» برگزار شد که طی آن نماینده ایران ۳ به یک شکست خورد. ندا شهسواری برگزارکننده چهارمین دیدار این رقابت با «زائورش آکاشوا» بود که طی آن شهسواری برنده ۳ بر ۲ شد و باعث برد تیم ملی در این بازی شد.

با برتری برابر قزاقستان، تیم ملی تنیس روی میز زنان سهمیه خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را قطعی کرد. پیش از این هم سهمیه جهانی تیم ملی مردان ایران از این رقابت‌ها قطعی شده بود.

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران طی ۲ دیدار اول و دوم مرحله مقدماتی موفق به شکست قرقیزستان و نپال در گروه D شد، اما در سومین دیدار برابر قرقیزستان شکست خورد و اینگونه در رده دوم گروهش قرار گرفت. این تیم بعد از برد برابر قزاقستان، دیدار‌های خود را برای کسب رده‌های یازدهم و دوازدهم ادامه می‌دهد.

در بخش مردان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران که با دو برد برابر مالدیو و مغولستان به عنوان صدرنشین گروه D از مرحله مقدماتی صعود کرد، امروز با غلبه سنگاپور به جمع ۸ تیم برتر راه یافت و سهمیه جهانی خود برای مسابقات تیمی ۲۰۲۶ لندن را قطعی کرد.

برچسب ها: تنیس روی میز بانوان ، تنیس روی میز
خبرهای مرتبط
صعود تیم ملی تنس روی میز از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با ۲ برد
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
آخرین اخبار
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی