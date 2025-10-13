باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) با برگزاری دیدار‌های مرحله حذفی در هند پیگیری شد. در این روز از رقابت‌ها و در بخش زنان، تیم ملی که به عنوان تیم دوم از مرحله مقدماتی صعود کرد در اولین مرحله حذفی به مصاف قزاقستان رفت و ۳ بر یک صاحب برتری شد.

در جریان دیدار با قزاقستان، ندا شهسواری مقابل «سروناز میرکادووا» ۳ بر یک پیروز شد. «زارش آکاشووا» ۳ بر صفر مغلوب شیما صفایی شد. سومین دیدار میان ستایش ایلوخانی و «ژانرک کوشکومبایووا» برگزار شد که طی آن نماینده ایران ۳ به یک شکست خورد. ندا شهسواری برگزارکننده چهارمین دیدار این رقابت با «زائورش آکاشوا» بود که طی آن شهسواری برنده ۳ بر ۲ شد و باعث برد تیم ملی در این بازی شد.

با برتری برابر قزاقستان، تیم ملی تنیس روی میز زنان سهمیه خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را قطعی کرد. پیش از این هم سهمیه جهانی تیم ملی مردان ایران از این رقابت‌ها قطعی شده بود.

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران طی ۲ دیدار اول و دوم مرحله مقدماتی موفق به شکست قرقیزستان و نپال در گروه D شد، اما در سومین دیدار برابر قرقیزستان شکست خورد و اینگونه در رده دوم گروهش قرار گرفت. این تیم بعد از برد برابر قزاقستان، دیدار‌های خود را برای کسب رده‌های یازدهم و دوازدهم ادامه می‌دهد.

در بخش مردان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران که با دو برد برابر مالدیو و مغولستان به عنوان صدرنشین گروه D از مرحله مقدماتی صعود کرد، امروز با غلبه سنگاپور به جمع ۸ تیم برتر راه یافت و سهمیه جهانی خود برای مسابقات تیمی ۲۰۲۶ لندن را قطعی کرد.