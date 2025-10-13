رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات از کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی و رسیدگی به مستندات به دست آمده از محل اجرای بازرسی مالیاتی با رعایت موازین قانونی، کتمان درآمد حاصل از فعالیت مودی در سال ۱۴۰۲ محرز شد.

وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این شرکت، گفت: در مجموع ۵۳۲ میلیارد ریال شامل ۱۶۴ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و ۳۶۸ میلیارد ریال بابت جرائم مالیاتی در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در حال انجام و پیگیری می‌باشد.

منبع: سازمان مالیات

برچسب ها: سازمان مالیات ، فرار مالیاتی
خبرهای مرتبط
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
آخرین اخبار
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد