مأموران انتظامی رضوانشهر ۷ تن چوب از نوع صنوبر را در بازرسی از یک دستگاه خاور در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حامد شادبهر، فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف مقدار قابل توجهی چوب بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه خاور در این شهرستان خبر داد.

به گفته او، مأموران انتظامی رضوانشهر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی در سطح حوزه استحفاظی با توقیف این خودروی باری ۷ تن چوب جنگلی قاچاق از نوع صنوبر را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر افزود: در این رابطه متهم ۳۹ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ شادبهر با بیان اینکه چوب‌های کشف شده تحویل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رضوانشهر شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی چوب‌های کشف شده را ۸۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

او از مردم خواست برای جلوگیری از سودجویی افراد فرصت‌طلب در صورت برخورد با موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

*عکس آرشیوی است.