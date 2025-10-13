نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در اجلاس غزه در مصر شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ریاست جمهوری مصر روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در اجلاس صلح غزه در مصر شرکت خواهد کرد. این اجلاس اواخر امروز در شرم الشیخ برگزار می‌شود تا پس از آزادی تمام اسرای زنده اسرائیلی باقی مانده در غزه، در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بحث شود.

ترامپ نیز به همراه عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین تعدادی از رهبران اروپایی و خاورمیانه در این رویداد شرکت خواهند کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، آتش بس غزه
