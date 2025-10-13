در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری، شامگاه سهشنبه ۲۲ مهر، از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهد رفت. شاگردان امیر قلعهنویی که در سه دیدار اخیر خود نتوانستهاند به پیروزی برسند، امیدوارند بتوانند مقابل تیم رنکینگ ۱۰۷ جهان نتیجه مطلوب را کسب کنند.
حمد سلیمان سرمربی تیم ملی تانزانیا، درباره دیدار با ایران گفت: «این بازی فرصتی ارزشمند برای افزایش تجربه بازیکنان تانزانیا خواهد بود.
وی با تمجید از فوتبال ایران افزود: این کشور یکی از تیمهای قدرتمند آسیاست و بازی مقابل چنین تیمی کار آسانی نیست، بهویژه با توجه به حضورهای متعدد ایران در رقابتهای جام جهانی که نشاندهنده کیفیت بالای این تیم است.