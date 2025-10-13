طبق مطالعات علمی، شیر مادر نقش محوری در حمایت از سیستم ایمنی نوزادان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که تغذیه با شیر مادر حداقل به مدت شش ماه به کودکان در مبارزه با عفونت و کاهش التهاب مزمن و به بهبود سلامت درازمدت کمک می‌کند.

محققان تأکید کردند که درک چگونگی تأثیر اجزای شیر مادر بر سیستم ایمنی می‌تواند راه را برای بهبود سلامت همه کودکان، از جمله کودکانی که با شیر مادر تغذیه نشده‌اند، باز کند.

این مطالعه که توسط موسسه تحقیقات کودکان مرداک (MCRI) و موسسه قلب و دیابت بیکر، با همکاری چندین موسسه تحقیقاتی، انجام شد، بر توضیح این موضوع تمرکز داشت که چرا نوزادانی که برای مدت طولانی از شیر مادر تغذیه می‌شوند، میزان عفونت و التهاب مزمن کمتری دارند. این امر ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های دوران کودکی مانند آلرژی، دیابت و آسم را در مراحل بعدی زندگی کاهش دهد.

محققان داده‌های نزدیک به ۹۰۰ نوزاد را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعه تقریباً ۸۰۰ پروفایل لیپیدی و سایر نشانگر‌های متابولیک را در خون نوزادان تا ۱۲ ماهگی بررسی کرد و کشف کرد که تغذیه با شیر مادر تأثیر گسترده‌ای بر این عناصر حیاتی دارد.

نتایج نشان‌دهنده نقش برجسته نوع خاصی از چربی به نام پلاسمالوژن‌ها، که در شیر مادر فراوان است، در کاهش التهاب است. این چربی‌ها که معمولاً در شیر خشک یافت نمی‌شوند، نقش کلیدی در تقویت سیستم ایمنی سالم دارند.

دکتر ساتویکا پوروگوپالی، از موسسه بیکر، گفت: «شیر مادر نقش محوری در حمایت از سیستم ایمنی نوزادان دارد. این شیر سرشار از چربی‌ها و مواد مغذی ضروری و همچنین آنتی‌بادی‌ها و گلبول‌های سفید خون است که از نوزاد در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند.»

وی افزود: «این مطالعه مسیر‌های بیولوژیکی کلیدی را شناسایی کرد که توضیح می‌دهد چگونه تغذیه با شیر مادر سلامت سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد و التهاب را کاهش می‌دهد که این امر خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن دوران کودکی، بیماری‌های قلبی و دیابت را در مراحل بعدی زندگی کاهش می‌دهد.»

نتایج این مطالعه در مجله BMC Medicine منتشر شد.

منبع: Medical Express

برچسب ها: شیر مادر ، نوزاد ، کودکان ، سلامت نوزاد
خبرهای مرتبط
اثر محافظتی شیردادن به نوزاد در سلامت قلب زنان در سنین بالا
شایع ترین دلیل یبوست؛ آموزش زود هنگام دستشویی رفتن کودک
شیر مادر چگونه به سلامت نوزاد کمک می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقارنه ماه و مشتری و دنباله‌دار لمون؛ مهمان آسمان شب‌های پاییز
۸ عادت ساده برای جوانی حافظه تا پس از ۷۰ سالگی
فهرست ذخایر استراتژیک دارو چگونه تهیه می‌شود؟
حضور همراه اول با سبدی از سرویس‌های هوشمند در جیتکس ۲۰۲۵
اسامی ۵ فرآورده غذایی غیرمجاز منتشر شد
رویداد جهان کودک بستری برای حمایت از نوآوری در حوزه کودک و خانواده
آگاهی‌بخشی و معاینه رایگان بانوان؛ گامی موثر برای کاهش ابتلا به سرطان سینه
آخرین اخبار
آگاهی‌بخشی و معاینه رایگان بانوان؛ گامی موثر برای کاهش ابتلا به سرطان سینه
رویداد جهان کودک بستری برای حمایت از نوآوری در حوزه کودک و خانواده
اسامی ۵ فرآورده غذایی غیرمجاز منتشر شد
حضور همراه اول با سبدی از سرویس‌های هوشمند در جیتکس ۲۰۲۵
مقارنه ماه و مشتری و دنباله‌دار لمون؛ مهمان آسمان شب‌های پاییز
۸ عادت ساده برای جوانی حافظه تا پس از ۷۰ سالگی
فهرست ذخایر استراتژیک دارو چگونه تهیه می‌شود؟
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
مشخصات کلیدی ساعت جدید Nothing CMF Watch ۳ Pro
ساخت ۱۲۰ روزه ۲ مدرسه سمپاد هوشمند به دستور رئیس جمهور
افزایش تعرفه اینترنت در دست بررسی؛ رضایت عمومی در نظر گرفته می‌شود
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال