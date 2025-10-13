طبق مطالعات علمی، شیر مادر نقش محوری در حمایت از سیستم ایمنی نوزادان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که تغذیه با شیر مادر حداقل به مدت شش ماه به کودکان در مبارزه با عفونت و کاهش التهاب مزمن و به بهبود سلامت درازمدت کمک می‌کند.

محققان تأکید کردند که درک چگونگی تأثیر اجزای شیر مادر بر سیستم ایمنی می‌تواند راه را برای بهبود سلامت همه کودکان، از جمله کودکانی که با شیر مادر تغذیه نشده‌اند، باز کند.

این مطالعه که توسط موسسه تحقیقات کودکان مرداک (MCRI) و موسسه قلب و دیابت بیکر، با همکاری چندین موسسه تحقیقاتی، انجام شد، بر توضیح این موضوع تمرکز داشت که چرا نوزادانی که برای مدت طولانی از شیر مادر تغذیه می‌شوند، میزان عفونت و التهاب مزمن کمتری دارند. این امر ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های دوران کودکی مانند آلرژی، دیابت و آسم را در مراحل بعدی زندگی کاهش دهد.

محققان داده‌های نزدیک به ۹۰۰ نوزاد را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعه تقریباً ۸۰۰ پروفایل لیپیدی و سایر نشانگر‌های متابولیک را در خون نوزادان تا ۱۲ ماهگی بررسی کرد و کشف کرد که تغذیه با شیر مادر تأثیر گسترده‌ای بر این عناصر حیاتی دارد.

نتایج نشان‌دهنده نقش برجسته نوع خاصی از چربی به نام پلاسمالوژن‌ها، که در شیر مادر فراوان است، در کاهش التهاب است. این چربی‌ها که معمولاً در شیر خشک یافت نمی‌شوند، نقش کلیدی در تقویت سیستم ایمنی سالم دارند.

دکتر ساتویکا پوروگوپالی، از موسسه بیکر، گفت: «شیر مادر نقش محوری در حمایت از سیستم ایمنی نوزادان دارد. این شیر سرشار از چربی‌ها و مواد مغذی ضروری و همچنین آنتی‌بادی‌ها و گلبول‌های سفید خون است که از نوزاد در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند.»

وی افزود: «این مطالعه مسیر‌های بیولوژیکی کلیدی را شناسایی کرد که توضیح می‌دهد چگونه تغذیه با شیر مادر سلامت سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد و التهاب را کاهش می‌دهد که این امر خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن دوران کودکی، بیماری‌های قلبی و دیابت را در مراحل بعدی زندگی کاهش می‌دهد.»

نتایج این مطالعه در مجله BMC Medicine منتشر شد.

منبع: Medical Express