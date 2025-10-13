باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل نسل‌کشی در غزه «جنایتکار جنگی» معرفی شده است، امروز دوشنبه در دیداری که با دونالد ترامپ، در تل‌آویو داشت یک کبوتر طلایی به او هدیه داد. این کبوتر اشاره‌ای به جایزه صلح نوبل داشت که امسال به ترامپ نرسید.

شایان ذکر است که رئیس‌جمهور آمریکا که آرزوی کسب جایزه صلح نوبل را داشت، از رسیدن به این جایزه ناکام ماند. کمیته نوبل در اسلو، روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل را اعلام کرد. «ماریا کورینا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا که از سوی غرب حمایت می‌شود، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

در همین راستا کاخ سفید در واکنش به تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه صلح به یکی از رهبران مخالف دولت ونزوئلا به جای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، این اقدام را «ترجیح سیاست بر صلح» توصیف کرد.

به نوشته «هاآرتص»، ترامپ پس از ورود به اراضی اشغالی، با بنیامین نتانیاهو و شماری از وزیران و مسئولان ارشد اسرائیلی در قدس اشغالی دیدار کرده است. طبق گزارش منابع عبری‌زبان، محور گفت‌وگوها بر تثبیت آتش‌بس اخیر در غزه، تبادل اسرا و از سرگیری روند مذاکرات سیاسی متمرکز بود.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک