رییس پلیس راه مازندران اعلام کرد : جاده کرج - چالوس محدوده کندوان به روی وسایل نقلیه باز بوده و انسداد این محور به خاطر گذر احشام به زودی اطلاع رسانی می شود.

مطالبی در فضای مجازی مبنی بر آنکه به علت بازگشت احشام از مراتع به عبارتی از ییلاق به قشلاق محور کندوان روز های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری به روی وسائط نقلیه خودرویی مسدود است.

سرهنگ هادی عبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در خواست های مجوز با هماهنگی های به عمل آمده از سوی مسوولان دستگاه های مرتبط برای انسداد این محور در ساعاتی از شبانه روز برای روز های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری صادر شد منتهی بنا به دلایلی این مجوز لغو شد.

وی اظهار کرد : براساس هماهنگی های به عمل آمده انسداد این مسیر برای بازگشت احشام از مراتع به پایین دست و مناطق قشلاقی سعی می شود چند روز قبل از این تصمیم گیری و دریافت مجوز برای آگاهی بخشی مردم، مسافران و گردشگران اطلاع رسانی شود.

رییس پلیس راه مازندران به مدیران شبکه های اجتماعی پیام رسان توصیه و تاکید کرد : اطلاعات درست در خصوص اعمال محدودیت های ترافیکی به هر دلیلی سعی کنند از منابع موثق دریافت کنند.

 

