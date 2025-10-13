باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی و منتشر کند.

بر این اساس بانک مرکزی به تازگی فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک دولتی و خصوصی را به‌روزرسانی کرده است.

گفتنی است، داده‌های منتشرشده مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه امسال بوده و در درگاه بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.

در این فهرست اسامی بدهکاران اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، آینده، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت معدن، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملل و ملی مسال به‌روز شده است.