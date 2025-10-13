باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتوبوس‌های حامل برخی از اسیران فلسطینی آزاد شده تحت توافق تبادل اسرا، لحظاتی پیش به رام‌الله در مرکز کرانه باختری اشغالی رسیدند.

جشن و سرور در رام‌الله همزمان با ورود چندین اتوبوس حامل برخی از اسیران فلسطینی آزاد شده برپاست. اسرای فلسطینی آزاد شده تحت توافق تبادل اسرا، با ورود به رام‌الله علامت پیروزی را نشان دادند.

جمعیت عظیمی از مردم برای استقبال از زندانیان گرد هم آمدند و بسیاری از آنها با فریاد «الله اکبر» این پیروزی را جشن گرفتند.

قرار است هزاران نفر دیگر نیز امروز به عنوان بخشی از این توافق در خان یونس، جنوب نوار غزه، آزاد شوند.

منبع: خبرگزاری قدس