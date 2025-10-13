باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره جوان فوتبال اسپانیا و بارسلونا این روز‌ها با پیشنهادات زیادی رو‌به‌رو است و این در حالی است که با باشگاه بارسلونا قرارداد دارد.

بعد از داستان مصدومیت یامال و فلیک رابطه او با سرمربی بارسلونا شکر آب شده و یامال آماده ترک بارسلونا است.

پاری‌سن‌ژرمن حاضر است تا ۴۰۰ میلیون یورو برای یامال هزینه کند و اصلا برایش مهم نیست که این رقم پول زیادی است، اما شنیده می‌شود یک تیم از عربستان هم همین مبلغ را برای جذب یامال هزینه می‌کند و در کنار آن منچستر سیتی نیز از مشتریان جدی یامال محسوب می‌شود.