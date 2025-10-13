سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد در دیدار با معاون والی ننگرهار از آمادگی تهران برای مشارکت در احداث یک سردخانه بزرگ در حوزه شرقی افغانستان خبر داد که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های کشاورزی و اشتغال‌زایی در این منطقه کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید رضاپناه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد، در دیدار با مولوی عزیزالله مصطفی، معاون والی ننگرهار، از آمادگی ایران برای مشارکت در احداث یک سردخانه بزرگ در حوزه شرقی افغانستان خبر داد.

سرکنسول ایران در این نشست که با هدف توسعه روابط دوجانبه برگزار شد، بر ضرورت گسترش و تحکیم مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور همسایه تأکید کرد و گفت: «در صورت آمادگی بخش خصوصی و همکاری مشترک، جمهوری اسلامی ایران حاضر است در قالب یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در ساخت یک سردخانه بزرگ در حوزه شرقی همکاری نماید.»

رضاپناه همچنین از معاون والی ننگرهار در این زمینه درخواست همکاری کرد و افزود: «احداث این سردخانه می‌تواند به رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و اشتغال‌زایی در این منطقه کمک شایانی نماید.»

 عزیزالله مصطفی، معاون والی ننگرهار نیز در این دیدار با قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به مردم افغانستان، به ویژه کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی در حوزه شرقی، گفت: «ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه که در مواقع نیاز یکدیگر را یاری می‌رسانند، مشترکات زیادی با هم دارند.»

معاون والی ننگرهار به سرکنسول ایران در مورد ساخت سردخانه و کمک در سایر بخش‌ها قول همکاری داد.

