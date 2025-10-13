مردم غزه در خان یونس جمع شده و با شور و اشتیاق منتظر رسیدن اسرای آزاده خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فضایی سرشار از شادی در خان یونس، واقع در جنوب غزه، حاکم است، چرا که انبوه جمعیت گرد آمده‌اند تا از صد‌ها اسرای فلسطینی که قرار است امروز دوشنبه در چارچوب قرارداد تبادل اسرا از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند، استقبال کنند.  شرکت کنندگان در این تجمع گسترده پرچم‌های حماس و جهاد اسلامی را در دست دارند.

در همین راستا برخی از خانواده‌های فلسطینی برای استقبال از اسرای آزادشده خود در اطراف بیمارستان ناصر غزه تجمع کرده اند.

از سویی دیگر ویدیویی منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از بخش‌های زندان‌های رژیم ترویستی اسرائیل پس از آزادی هزاران اسیر فلسطینی در چارچوب توافق تبادل اسرا، خالی شده‌اند.

 
اما در ادامه نظامیان صهیونیست که به نظر می‌رسد از آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی خشمگین هستند به سمت خبرنگاران مستقر در اطراف زندان عوفر حمله ور شدند. آنها به سمت خبرنگارانی که در اطراف زندان عوفر مستقر هستند بمب‌های دودزا شلیک کردند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که به سمت افراد حاضر در این منطقه گازهای اشک آور شلیک شده است. به نظر می‌رسد نظامیان صهیونیست تمایلی به انعکاس اخبار آزادی اسرای فلسطینی ندارند.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: اسرای فلسطین ، آتش بس غزه ، خان یونس
