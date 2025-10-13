مردم غزه در خان یونس جمع شده و با شور و اشتیاق منتظر رسیدن اسرای آزاده خود هستند.

اما در ادامه نظامیان صهیونیست که به نظر می‌رسد از آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی خشمگین هستند به سمت خبرنگاران مستقر در اطراف زندان عوفر حمله ور شدند. آنها به سمت خبرنگارانی که در اطراف زندان عوفر مستقر هستند بمب‌های دودزا شلیک کردند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که به سمت افراد حاضر در این منطقه گازهای اشک آور شلیک شده است. به نظر می‌رسد نظامیان صهیونیست تمایلی به انعکاس اخبار آزادی اسرای فلسطینی ندارند. دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_20922290"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9013304/20922290?width=400&height=300"></script></div>