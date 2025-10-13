مردم غزه در خان یونس جمع شده و با شور و اشتیاق منتظر رسیدن اسرای آزاده خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فضایی سرشار از شادی در خان یونس، واقع در جنوب غزه، حاکم است، چرا که انبوه جمعیت گرد آمدهاند تا از صدها اسرای فلسطینی که قرار است امروز دوشنبه در چارچوب قرارداد تبادل اسرا از زندانهای اسرائیل آزاد شوند، استقبال کنند. شرکت کنندگان در این تجمع گسترده پرچمهای حماس و جهاد اسلامی را در دست دارند.
در همین راستا برخی از خانوادههای فلسطینی برای استقبال از اسرای آزادشده خود در اطراف بیمارستان ناصر غزه تجمع کرده اند.
از سویی دیگر ویدیویی منتشر شده که نشان میدهد بسیاری از بخشهای زندانهای رژیم ترویستی اسرائیل پس از آزادی هزاران اسیر فلسطینی در چارچوب توافق تبادل اسرا، خالی شدهاند.
