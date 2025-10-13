باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در برنامه نمودار شبکه خبر، اعلام کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تمامی پرونده‌های معوق از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه تعیین تکلیف خواهند شد.

یاقوتی توضیح داد: قرارداد پرداخت خسارات سال جاری با شرکت بیمه آرمان از ابتدای مهرماه منعقد شده و ارتباط سیستمی بین توانیر و این شرکت برقرار است. پرونده‌های خسارت از ابتدای سال در سامانه ثبت شده و پس از بررسی‌های اولیه، فرآیند پرداخت آغاز خواهد شد.

وی افزود: مشترکین خانگی که در قبوض برق خود مبلغی تحت عنوان حق بیمه مشاهده می‌کنند، باید بدانند که این مبلغ صرفاً برای خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی‌های مربوط به برق در منازل است. به عبارت دیگر، مبلغ کسر شده از قبوض برق مشترکین، تنها برای پرداخت خسارت به حوادثی مانند آتش‌سوزی به علت مشکلات ناشی از برق است.

یاقوتی همچنین تاکید کرد: شرکت توانیر در حال پرداخت خسارت‌های مربوط به نوسانات برق است که به لوازم برقی مشترکین آسیب رسانده است. این مبلغ که به حدود ۳۲۰ میلیارد تومان می‌رسد، به‌طور مستقیم در اختیار شرکت بیمه قرار می‌گیرد و برای پرداخت خسارت‌های ناشی از نوسانات برق هزینه می‌شود.

وی گفت: این فرآیند از بیست روز پیش آغاز شده و به‌طور مداوم در حال بررسی و پرداخت است.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در خصوص نحوه ثبت‌نام و پیگیری خسارت‌ها، نیز توضیح داد: مشترکینی که خسارت‌های ناشی از نوسانات برق را تجربه کرده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه‌های اختصاصی که برای این منظور طراحی شده است، درخواست خود را ثبت کنند. در این سامانه، فرم‌هایی برای ثبت خسارت‌ها وجود دارد که پس از بررسی‌های کارشناسان، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

یاقوتی افزود: تمامی این اقدامات بر اساس قوانین و مقرراتی است که برای جبران خسارت‌های ناشی از نوسانات برق و آتش‌سوزی‌های مرتبط با آن تنظیم شده است. همچنین توصیه می‌کنیم که مشترکین از تجهیزات محافظتی استاندارد برای لوازم برقی خود استفاده کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

به گفته وی، این فرآیند در جهت بهبود خدمات و جبران خسارت‌های ناشی از مشکلات برق و نوسانات آن، در حالی آغاز می‌شود که توانیر امیدوار است با همکاری مشترکین، مشکلات و شکایات در این زمینه به‌طور موثر حل شود.

منبع: توانیر