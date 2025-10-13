باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی جعفری، معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، از برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند خبر داد و اعلام کرد این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل اتاق مشترک تجاری و آغاز دوره جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور باشد.

وی با اشاره به این که استان خراسان رضوی سال‌ها میزبان اصلی نمایشگاه‌ها و مبادلات تجاری ایران و افغانستان بوده، تأکید کرد: این‌بار خراسان جنوبی با میزبانی نخستین نمایشگاه مشترک، گام بزرگی برای تثبیت جایگاه خود در روابط اقتصادی دو کشور برداشته است.

معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، هدف اصلی این نمایشگاه را تبدیل بیرجند به مرکز مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان عنوان کرد و افزود: از این طریق زمینه برای تشکیل اتاق مشترک ایران و افغانستان در استان فراهم می‌شود تا مبادلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف گسترش یابد.

جعفری با تأکید بر نیاز متقابل دو کشور به توسعه مبادلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید از فرصت‌های مرزی و ظرفیت‌های استانی برای تأمین نیازهای دو کشور و ارتقای روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی را یک مزیت مهم دانست و گفت: کوتاه بودن مسیر انتقال کالا از بنادر جنوبی ایران تا مرزهای استان، موجب شده تجار و سرمایه‌گذاران افغان تمایل بیشتری برای فعالیت در خراسان جنوبی داشته باشند.

معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاری‌های تجار افغان در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند خبر داد و اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها به پایداری مرز ماهیرود منجر شده و باعث می‌شود این گذرگاه حتی در صورت تغییر سیاست‌های افغانستان نیز فعال باقی بماند.

جعفری از آماده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متنوع با طرف افغان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود در ایام برگزاری نمایشگاه، توافقات مهمی بین فعالان اقتصادی دو کشور امضا شود.

وی با اشاره به استقبال کم‌نظیر تجار افغانستان از ولایت‌های مختلف، از برگزاری اجلاسیه توسعه تجارت ایران و افغانستان هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه خبر داد.

جعفری در پایان با بیان این که مدیریت کامل نمایشگاه بر عهده بخش خصوصی است، حضور شرکت‌های بزرگ و معتبر از سراسر کشور را نشانه‌ای از اهمیت این رویداد اقتصادی خواند و افزود: نمایشگاه ایران و افغانستان در بیرجند می‌تواند به میز دائمی اقتصاد دو کشور تبدیل شود.