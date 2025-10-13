باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها است.

مسابقات والیبال این رقابت‌ها قرعه کشی شد و تیم ملی والیبال زنان کشورمان در گروه نخست با تیم‌های ترکیه، جمهوری آذربایجان و اندونزی همگروه شد که گروه سختی است.

تیم‌های عربستان سعودی، نیجریه، الجزایر و قزاقستان دیگر تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند که در گروه دوم مقدماتی به مصاف هم خواهند رفت.

اردوی آماده سازی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی والیبال زنان از روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه با حضور ۱۵ بازیکن آغاز شده است و تا دهم آبان زمان اعزام تیم به ریاض پیگیری می‌شود.

آیتک سلامت، زهرا کریمی، الهه پور صالح، معصومه قدمی، غزاله بستان، سپینود دست برجن، زهرا مغانی، کیمیا کیانی، ریحانه کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، نگار هاشمی، شبنم علیخانی و سودابه باقرپور ۱۵ بازیکن دعوت شده از سوی لی دو هی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران به این اردو هستند.

بر اساس اعلام کمیته اجرایی بازی‌ها، مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از روز سه‎ شنبه ۱۳ آبان سه روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازی‌ها با حضور هشت تیم در دو گروه آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز تا پنج‌شنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۸ دیدار پیگیری خواهد شد.

منبع: فدراسیون والیبال