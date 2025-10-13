باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در آیین اختتامیه جشنواره شعر و داستان اظهار داشت : استان گیلان و شهر رشت ویژگی های برجسته ای برای بیان شعر و داستان ادبی دارد.‌



معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با بیان اینکه بارش باران ، پویایی در بازارهای گیلان و رشت ، جنگل های انبوه و دریا بستری برای بیان شعر است ،گفت: به دلیل اقلیم این منطقه شاعران برجسته ای در این دیار رشد کرده اند.

جهان بین با بیان اینکه ادبیات روح تنفس یک ملت است، افزود : زبان ادبیات فارسی امروز حال و روز خوبی ندارد با چالش های روبه روست، و مورد هجوم واژگان بیگانه قرار دارد‌‌.‌

وی به کاهش ورودی دانشجویان به رشته ادبیات فارسی اشاره کرد و افزود : بی مسئولیتی و بی تفاوتی به این موضوع یکی از دغدغه های دانشگاه است.

وی اضافه کرد: دانشگاه فقط محل آموزش و پژوهش نیست، دانشگاه جامعه پرداز و نظم دهنده حیات اجتماعی است‌.

معاون فرهنگی و دانشچویی دانشگاه آزاد اسلامی کشورتصریح کرد: امروز اساتید و دانشجویان ما باید سفیران و پاسداران زبان ادبیات فارسی باشند.

جهان بین تصریح کرد : هر زبان درگاه ورود به زندگی است ، دانشگاه نباید نسبت به ترویج زبان ادبیات بی تفاوت باشد باید کارگاه آموزشی برای گسترش زبان ادبیات فارسی باشد.



وی با اشاره به اینکه برپایی چنین جشنواره ای زمینه شناسایی استعدادها را مهیا می کند، گفت : جشنواره های اینچنینی پاسدار هویت ملی است‌، دانشگاه تمدن ساز است تمدن با روایت چون داستان و شعر ساخته می شود.