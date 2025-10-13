باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - چندماهی است که دامداران و مرغداران با مشکل کمبود نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه روبرو هستند که این موضوع بشدت در بازار گوشت قرمز و مرغ بحران ایجاد کرده به طوریکه قیمت ها فراتر از نرخ مصوب رفته است و از طرفی دامداران همانند سنوات قبل ناگریز به کشتار دام های مولد و آبستن شدند چراکه بسیاری از آنها توان خرید نهاده در بازار آزاد و بالاتر از نرخ مصوب را ندارند که استمرار این روند می‌تواند چالش جدی در صنعت دام و طیور کشور ایجاد کند.

علی رغم ظرفیت و جایگاه مناسبی که در صنعت دام و طیور داریم و بارها مسئولان وزارت جهاد بر خودکفایی گوشت قرمز ظرف ۳ سال آینده تاکید کردند، اما با وضعیت بحران فعلی تامین نهاده دامی امکان تحقق چنین اهدافی وجود ندارد و متاسفانه کار به جایی خواهد رسید که در تامین گوشت مرغ و تخم مرغ همانند سنوات قبل ناگریز به واردات خواهیم شد چراکه بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه اذعان می‌کنند که حتی برای ۲ روز ذخیره نهاده در انبار ندارند و غذای مورد نیاز دام خود را به طور روزمره تامین می کنند.

در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران بسیاری از تولیدکنندگان در خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفتند: دام‌ها از گرسنگی در حال تلف شدن هستند.

آنها خطاب به وزیر عنوان کردند دو ماه است که خرید نهاده دام و طیور انجام شده و پول پرداخت شده اما محموله هنوز به دست دامدار و مرغدار نرسیده است. و در مقابل وزیر در پاسخ، از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خواست به مشکلات دامداران و چالش آنها در تأمین نهاده‌های دامی رسیدگی کند.

تاخیر در تخصیص ارز نهاده دامی عامل اصلی نابه سامانی بازار

با توجه به مشکلات تامین نهاده دامی و اعتراض تولیدکنندگان مشکل را از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد جویا شدیم که در این ارتباط محمد ابراهیم‌حسن نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی پیرامون اعتراض تولیدکنندگان گفت: تامین نهاده‌های دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد در حال پیگیری است، اما مشکل فعلی مبنی بر تاخیر تخصیص ارز است.

حسن نژاد افزود: با توجه به آنکه ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین نشده است، واردکنندگان در دریافت ارز تاخیر داشتند که این موضوع توسط وزیر جهاد و معاونت بازرگانی در حال پیگیری است.

معاونت امور تولیدات دامی با تاکید بر تامین ارز کافی نهاده‌های دامی به منظور رفع معضل فعلی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل در حال مرتفع شدن است و واردکنندگان اقدام به واردات کردند که این امر منجر به رفع معضل خواهد شد.

در ادامه با تولیدکنندگان که مشکلات متعددی در ارتباط با تامین نهاده دامی دارند و معترض به وضعیت فعلی به وزیر جهاد کشاورزی بودند، گفت و گویی انجام دادیم.

انبارهای دامداران خالی از نهاده دامی هستند/ گاوها گرسنه اند

فرزاد استخری یکی از دامداران معترض به وضعیت تامین نهاده های دامی گفت: قاعده بر آن است که در تمام مراحل تولید پیش بینی هایی صورت بگیرد که آینده را تعریف کند به طوریکه مواد مورد نیاز برای تولید مهیا شود و حال اگر به وزیر جهاد اعتراض کردم برای آن است که پیش بینی لازم را نداشتند و متاسفانه دلیل این موضع را جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح می کنند، درحالیکه واردات در آن‌مقطع تعطیل نشد و کشتی ها آمدند و بارها تخلیه شدند.

به گفته وی، امروز انبارهای گاوداری خالی از ذرت، جو و سویاست و متاسفانه در بازار سیاه اگر ۱۰ تریلی جو، ۱۰ تریلی سویا و ۱۰ تریلی ذرت بخواهیم به سهولت درب انبار تخلیه می‌کنند.

این تولیدکننده ادامه داد: با وجود عدم توزیع نهاده با نرخ مصوب دولت به دامدار فشار می آورد که شیرخام‌تولیدی را با نرخ ۲۳ هزارتومان توزیع کند، درحالیکه برای توزیع شیر با این قیمت اذعان کرده که تمامی‌نهاده مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد که متاسفانه این گونه نیست و دامدار مکلف است به رغم خرید نهاده بالاتر از نرخ مصوب، شیر ۲۳ هزارتومان تولید می کند.

به گفته وی، وزیر جهاد اذعان می کند که نهاده می آوریم، کشتی ها می آیند و توزیع کنندگان را موظف به توزیع می‌کنیم، اما آیا بعد از مردن گاو یا رفتن گاو به کشتارگاه گاو من غذا می خواهد. گفتنی است دامداران ناگریز به فروش ۵ دام‌خود هستند تا بتوانند شکم مابقی گاوها را سیر کنند.

وی افزود: بنده یک تریلی جو، یک تریلی سویا و ذرت را که خریداری می‌کنم ۸۰۰ میلیون تومان پشت فاکتور اضافه پرداخت می کنم.

دریافت مبلغ مازاد به ازای خرید هرکیلو نهاده دامی در پشت فاکتور از دامدار

همچنین موسوی یکی دیگر از دامداران معترض به تامین نهاده های دامی گفت: در حال حاضر با مشکل کمبود نهاده دامی روبرو هستیم به طوریکه در بازار آزاد به وفور موجود نیست.

به گفته وی، کالایی که سهمیه برای خرید نهاده از بازارگاه با مشکلاتی روبرو هستیم چراکه دلالان پشت فاکتور دریافت می‌کنند به طوریکه به ازای هرکیلو نهاده ۶ تا ۷ هزارتومان پشت فاکتور از دامدار گرفته می شود.

این تولیدکننده نرخ خرید هرکیلو جو از بازارگاه را ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ مصوب هرکیلو جو در بازارگاه ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان بوده است.

به گفته وی، اکنون اکثر گاوهای مولد و ابستن بدلیل نبود نهاده در حال کشتار است و پس از خرید از بازارگاه با تاخیر یک‌ماهه نهاده عرضه می شود.

موسوی یکی از دامداران دارای هزار راس گاو سمینتال است که حتی یک کیلو ذخیره نهاده دامی در انبار ندارد.

با توجه به آنکه دامداران و مرغداران در برنامه و همایش های مختلف به وزیر جهاد کشاورزی اعتراضات خود را بارها پیرامون کمبود نهاده دامی‌اعلام‌می‌کنند، انتظار می رود تمهیدات جدی در این ارتباط اتخاذ شود تا دامداران و مرغداران ناگریز به کشتار دام های تولیدی و تعطیلی واحدهای خود نباشند که این موضوع در شرایط فعلی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور و سفره خانوار محسوب می شود.