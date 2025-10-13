اسناد مالکیت تعدادی از املاک و اراضی موقوفه حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آستان مطهر اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسگر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اسناد مالکیت صادرشده برای اراضی و املاک موقوفه این آستان مقدس به تولیت حرم اهدا شد.

در ابتدای این مراسم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته میان این سازمان و آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: ما خود را خادم این آستان می‌دانیم و تمام تلاش خود را برای حل مسائل و معضلات ثبتی آن به‌کار گرفته‌ایم. پیش از امضای تفاهم‌نامه میان دو مجموعه، تنها برای چهار قطعه از اراضی آستان سند صادر شده بود، اما پس از انعقاد این تفاهم‌نامه، صدور اسناد مالکیت برای ۵۰ قطعه از اراضی به پایان رسیده است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل برای صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس را دارد. فرآیند صدور اسناد باید در زمان مناسب و پیش از تبدیل شدن به معضل انجام شود تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسگر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، با تقدیر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:این اقدامات نقش مهمی در تحقق عدالت، افزایش رضایتمندی مردم و کاهش دعاوی ملکی دارد. حقیقتاً مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، همین است که کار‌ها برای مردم درست، دقیق و به‌موقع انجام شود.

وی با تمجید از رویکرد جهادی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه تحت مدیریت وی افزود: سازمان ثبت اسناد با اقدامات خود نمونه‌ای موفق از ارائه خدمت جهادی در نظام اداری کشور است.

در ادامه مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای املاک و اراضی موقوفه آستان مقدس به‌طور رسمی به تولیت حرم اهدا شد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۹۰ درصد از فرایند تثبیت مالکیت‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه میان دو مجموعه محقق شده و این روند همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، پس از امضای تفاهم‌نامه در سال گذشته، کارگروهی مشترک برای شناسایی، بررسی و تثبیت مالکیت موقوفات تشکیل شد که وظیفه انجام امور فنی، نقشه‌برداری و مستندسازی ثبتی را بر عهده دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و گفت: در راستای تثبیت مالکیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، تاکنون ثبت مالکیت در پلاک ۱۹۷ به مساحت دو میلیون و چهارصد هزار مترمربع، صدور دویست فقره سند مالکیت آپارتمان، چهارده فقره سند مالکیت املاک و مستغلات، پذیرش ثبت قلعه گبری به نام آستان، صدور سند مالکیت یک واحد آپارتمان، و تجمیع و تفکیک پاساژ عقیق ری از جمله دستاورد‌های این همکاری است.

وی همچنین از اجرای چندین طرح دیگر در راستای تسهیل امور ثبتی موقوفات آستان خبر داد.

در ادامه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در شهرستان گرمسار ارائه کرد و گفت: حدود یکصد فقره سند مالکیت برای اراضی موقوفه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پس از شناسایی و انجام امور فنی و تخصصی و با رعایت حقوق مردم صادر و تحویل آستان شده است.

این مراسم با حضور معاونان و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسئولان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ، سازمان ثبت اسناد و املاک
