سرپرست وزارت خارجه طالبان، از تسلط کامل این گروه بر سفارت افغانستان در هند خبر داد و ادعا کرد حتی مخالفان پیشین نیز اکنون با آن‌ها همکاری می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی،سرپرست وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که سفارت افغانستان در دهلی‌نو به‌طور کامل تحت کنترل این گروه قرار دارد.

 وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی این سفارتخانه تأکید کرد: «این سفارت به‌طور کامل زیر کنترل ما، یعنی حکومت سرپرست، قرار دارد. حتی کسانی که پیش‌تر مخالف ما بودند، امروز با ما همکاری می‌کنند.»

این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه طالبان به صورت رسمی از تسلط کامل این گروه بر یکی از نمایندگی‌های مهم دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور سخن می‌گوید.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اگرچه نشانه‌هایی از تعامل محتاطانه میان دو طرف از مدت‌ها پیش مشاهده شده است.

برچسب ها: سفارت افغانستان در هند ، تعامل با طالبان
خبرهای مرتبط
خروج دیپلمات های پیشین سفارت افغانستان از هند
ماموندزی:
کاردار طالبان در هند اجازه ورود به سفارت را ندارد
استانکزی:
متعهد به تعامل مثبت با هند هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
دیکته به جای مذاکره
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
آخرین اخبار
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
نتانیاهو در اجلاس مصر شرکت می‌کند
خالی شدن بخش‌هایی از زندان‌های اسرائیل پس از آزادی اسرا+ فیلم
آزادی قریب‌الوقوع دو نفر دیگر از «قهرمانان گلبوع»
حرکت اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی
دیکته به جای مذاکره
شبه نظامیان کرد در دولت الجولانی ادغام می‌شوند
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
امروز ۲۵۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد
اتحادیه اروپا ماموریت نظارت بر مرز غزه و مصر را از سر می‌گیرد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفت
تظاهرات گسترده در استرالیا در همبستگی با فلسطین
عقب‌نشینی ترامپ از انتصاب بلر برای غزه
ترامپ وارد اراضی اشغالی شد
سفارت آمریکا بله بگرام نه