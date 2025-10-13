باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی،سرپرست وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که سفارت افغانستان در دهلی‌نو به‌طور کامل تحت کنترل این گروه قرار دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی این سفارتخانه تأکید کرد: «این سفارت به‌طور کامل زیر کنترل ما، یعنی حکومت سرپرست، قرار دارد. حتی کسانی که پیش‌تر مخالف ما بودند، امروز با ما همکاری می‌کنند.»

این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه طالبان به صورت رسمی از تسلط کامل این گروه بر یکی از نمایندگی‌های مهم دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور سخن می‌گوید.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اگرچه نشانه‌هایی از تعامل محتاطانه میان دو طرف از مدت‌ها پیش مشاهده شده است.