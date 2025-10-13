باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این آیین گفت: این نهاد در طول سه دهه فعالیت، مسیر شگفت‌انگیزی را طی کرده و در ابعاد آموزشی، پژوهشی و ساختاری به دستاورد‌هایی رسیده که در تاریخ نهاد‌های تعلیم و تربیت کم‌نظیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده افزود: مطالعه روند شکل‌گیری و توسعه حوزه‌های علمیه خواهران نشان می‌دهد که چنین مجموعه‌ای، با این سرعت و عمق در گسترش علمی و فرهنگی، در شرایط طبیعی تاریخ آموزش بشری کمتر رخ داده است و جز با امداد الهی و مجاهدت خالصانه اساتید و مدیران، ممکن نبود.

مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به نقش پیشگامان این مجموعه، ادامه داد: همه مدیران و مسئولان گذشته با اخلاص و مجاهدت، در مسیر خدمت به بانوان طلبه و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) گام برداشتند و امانت‌دارانه این نهاد را به نقطه‌ای رسانده‌اند که امروز مایه افتخار نظام تعلیم و تربیت اسلامی است.

مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور بیان کرد: تلاش صادقانه اساتید و کارکنان در سراسر کشور که با وجود کمبود امکانات، به تربیت نیرو‌های مومن و کارآمد می‌پردازند، درخور تقدیر و ستایش می‌باشد.

علیزاده با بیان این‌که جهان در آستانه تحولات بزرگ علمی و فناورانه قرار دارد، گفت: سرعت تولید دانش بشری به حدی رسیده که هر سه سال، حجم دانش دو برابر می‌شود و این تحولات، نظامات تربیتی و آموزشی را در سطح جهان با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.

مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور بیان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش هشدار دادند، اگر ما به استقبال تحولات نرویم، این تحولات ما را درمی‌نوردد؛ از این‌رو، حوزه‌های علمیه خواهران باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه، آینده‌نگر و مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، رسالت خود را بازتعریف کنند.

مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور با تاکید بر ضرورت هم‌گرایی بین نهاد‌های علمی و فرهنگی کشور، گفت: تحقق اهداف حوزه‌های علمیه خواهران بدون همکاری و هم‌افزایی سایر مجموعه‌ها ممکن نیست.

علیزاده افزود: حوزه‌های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش باید در قالب یک جبهه فرهنگی واحد، در مسیر ترویج معارف اسلامی و مقابله با نظام سلطه همکاری نمایند.

مدیر سابق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز در این آیین گفت: حوزه‌های علمیه خواهران با همه شکوه و گستره‌ای که دارند، رسالت سنگینی در تبیین جایگاه زن و خانواده در تمدن اسلامی بر عهده دارند و یکی از خطوط اصلی تمایز گفتمان انقلاب اسلامی با تمدن معاصر غرب را نمایندگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل با اشاره به تدوین نخستین برنامه راهبردی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، افزود: در سال ۱۴۰۱ که فعالیت این سازمان آغاز شد، شورای سیاست‌گذاری ماموریت اجرای برنامه اول را به این مجموعه سپرد؛ بر اساس گزارش‌های رسمی دبیرخانه شورا، در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ درصد این برنامه تحقق یافته که جای خرسندی برای همه دست‌اندرکاران دارد.

او اضافه کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمد که سازمان هنوز به‌طور کامل برای اجرای برنامه آماده نبود، اما به لطف الهی و همدلی مجموعه مدیران، معاونان و مسئولان استانی، این مسیر به‌خوبی طی شد و اکنون مقدمات تدوین برنامه دوم نیز فراهم شده‌است.

او یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوران مسئولیت خود را «تصویب چهار نظام جامع» دانست و گفت: سال‌ها بود که این نظام‌ها در دستور کار قرار داشت و در دوره اخیر نهایی شد؛ نظام جامع فرهنگی به‌طور کامل تحویل دبیرخانه شده، نظام جامع پژوهش حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته و نظام جامع تربیت نیز در مسیر تکمیل است.

فاضل با اشاره به افزایش آمار جذب طلبه امسال، گفت: پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران نسبت به سال‌های قبل ۲۴ درصد رشد داشته که بیانگر گسترش علاقه‌مندی بانوان به تحصیل علوم دینی است.

او افزود: در این مسیر، نقش مدیران مدارس بسیار اثرگذار بود؛ برخی مدیران با ابتکار عمل، برای جذب طلبه حتی از ظرفیت‌های مردمی مانند مشاغل خانگی استفاده کردند تا دختران مستعد را شناسایی و جذب کنند.

او ادامه داد: اکنون ۷۲ درصد مدیران مدارس از فارغ‌التحصیلان خود حوزه‌های خواهران هستند و ۹۲ درصد اساتید نیز از میان دانش‌آموختگان همین مجموعه انتخاب شده‌اند؛ این یعنی نظام علمی حوزه به خودکفایی رسیده‌است.

مدیر سابق حوزه‌های علمیه خواهران کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اجتماعی طلاب خواهر گفت: حوزه‌های علمیه خواهران امروز فقط در عرصه تعلیم و تربیت فعال نیستند، بلکه در حوزه‌های اجتماعی نیز اثرگذار هستند؛ از جمله در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از مادران در معرض سقط جنین که با تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، اقدامات موثری انجام داده‌اند.

در این آیین که با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل قدردانی به عمل آمد و حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران به وی اعطا شد.

